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Due ragazzi denunciati a Castel Bolognese per aver derubato una donna del portamonete

27 ottobre 2026 | 12:13
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di P.G.C.

P.G.C.

Due ragazzi denunciati a Castel Bolognese per aver derubato una donna del portamonete

Ieri pomeriggio 26 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Castel Bolognese hanno denunciato due giovani della zona, già noti alle Forze dell’Ordine, come presunti responsabili di furto aggravato in concorso.

Il fatto è avvenuto nei pressi del cimitero del paese, dove i due ragazzi avrebbero avvicinato una donna e, approfittando di un suo momento di distrazione, sono riusciti a sottrarle il portafogli dalla borsetta. Subito dopo il furto, i due si sono dati alla fuga con due biciclette.

La vittima ha avvisato immediatamente i Carabinieri che in poco tempo hanno intercettato i due fuggitivi nei pressi della Stazione Ferroviaria.

Bloccati sul posto, i giovani sono stati riconosciuti dalla vittima: per loro è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato in concorso.