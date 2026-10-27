Due ragazzi denunciati a Castel Bolognese per aver derubato una donna del portamonete
Ieri pomeriggio 26 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Castel Bolognese hanno denunciato due giovani della zona, già noti alle Forze dell’Ordine, come presunti responsabili di furto aggravato in concorso.
Il fatto è avvenuto nei pressi del cimitero del paese, dove i due ragazzi avrebbero avvicinato una donna e, approfittando di un suo momento di distrazione, sono riusciti a sottrarle il portafogli dalla borsetta. Subito dopo il furto, i due si sono dati alla fuga con due biciclette.
La vittima ha avvisato immediatamente i Carabinieri che in poco tempo hanno intercettato i due fuggitivi nei pressi della Stazione Ferroviaria.
Bloccati sul posto, i giovani sono stati riconosciuti dalla vittima: per loro è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato in concorso.