Faenza. La Tabaccheria di Piazza della Libertà 8/C riconosciuta “Bottega storica”

Nella giornata di oggi, martedì 27 ottobre, la Tabaccheria di Piazza della Libertà 8/C a Faenza, iscritta al numero 48 dell’Albo Comunale delle Botteghe e dei Mercati storici del Comune di Faenza con determina del Comune di Faenza in data 25 marzo 2026, con titolo ad esporre il relativo marchio distintivo di “Bottega Storica dell’Emilia-Romagna” ha ricevuto la visita del sindaco di Faenza per la cerimonia di affissione della targa.

La storia della tabaccheria di Piazza della Libertà

L’immobile presso cui oggi è ubicata l’attività di rivendita di generi di monopolio n. 3 in Piazza Libertà 8/C ha una lunga storia alle spalle.

I primi documenti risalgono al 1918: nell’estratto storico del 30 giugno 1918 si menziona che il locale già dal 1888 al 1895 – attraverso diversi proprietari – è stato adibito a “bottega” e viene descritto “con camera sovrastante posto in Faenza, Piazza Umberto al civico 8”.

Nel 1918 viene venduto dalle Signore Maria Teresa e Anna Zaccarini al Sig. Ceccoli Giuseppe al prezzo di lire 13.000.

In data 4 maggio 1919, nella stanza sovrastante alla bottega di proprietà del Sig. Ceccoli Giuseppe, davanti al Notaio Giuseppe Calderoni, compaiono i Signori Ceccoli e i fratelli Baschetti Curzio, Edmondo, Dante e Ines domiciliati a Faenza, escluso Curzio domiciliato a Marradi, per atto di compravendita dello stabile per lire 13.000.

La bottega, da questa data adibita a Tabaccheria, confinava al di sopra, al di sotto e lateralmente per due lati con l’esercizio di Vespignani – Luttichan (che probabilmente era una farmacia), nel terzo lato con Violani e infine con il portico destinato al pubblico passeggio, Portico Degli Orefici (mappa di Faenza città nr. 529/2280).

In data 13 maggio 1929 i fratelli Curzio, Dante, e Ines Baschetti, cedono al fratello Edmondo – il solo ad avere sempre lavorato nella Tabaccheria –ogni loro diritto sul patrimonio comune e la Tabaccheria – adibita a vendita di Sali e Tabacchi – diviene così di proprietà esclusiva di Baschetti Edmondo (classe 1885) che gestirà la tabaccheria insieme alla sorella Ines.

Dopo la morte di Ines avvenuta nel 1945 e il ritorno nello stesso anno di Giampaolo Baschetti, figlio di Edmondo, dalla prigionia in Germania (dove era stato deportato come I.M.I. durante la Seconda Guerra Mondiale) nell’azienda di proprietà di Edmondo Baschetti, lavoreranno anche la Signora Giannina Emiliani, moglie di Edmondo e Marcella Piani, futura moglie di Giampaolo, che dopo la guerra era stata assunta come commessa e anche Giampaolo, prima di laurearsi e dedicarsi all’insegnamento.

Il 22 gennaio 1961 Baschetti Edmondo cede l’azienda al Signor Baldini Babini Vittorio Emanuele, classe 1937.

L’azienda, del valore di 10 milioni di lire, viene ceduta con un canone di affitto di 400.000 lire annue.

La tabaccheria viene gestita dal Signor Baldini Babini e dalla moglie Sig.ra Anna Maria Francesconi con licenza n. 2172 rilasciata dal Comune di Faenza in data 11 febbraio 1961.

Nel 1971, a seguito del decesso del Sig. Edmondo Baschetti, il figlio Giampaolo eredita la proprietà dell’immobile che continua a rimanere locato ai coniugi Baldini Babini e Francesconi, con locazione tacitamente rinnovata di anno in anno.

All’attività di tabaccheria si aggiungono nel tempo la vendita di articoli di pelletteria, cartolibreria, profumeria e generi vari, con autorizzazione comunale n. 52 del 17/10/1972.

La Sig.ra Francesconi, nel dicembre 1994, dopo il decesso del marito, diviene proprietaria della tabaccheria che continuerà a gestire insieme alla figlia Baldini Babini Maria Luisa con autorizzazione comunale n. 3209.

Il 19 giugno 2024 la sig.ra Francesconi viene a mancare e la tabaccheria viene messa in vendita dalla figlia Maria Luisa Baldini.

Qualche mese dopo, a ottobre 2024, viene a mancare anche il proprietario Baschetti Giampaolo e i figli Francesco e Maria Giovanna diventano i proprietari dell’immobile.

Dal 1° Settembre 2025 Maria Luisa Baldini Babini ha ceduto l’attività alla Sig.ra Giulia Teta che gestisce la tabaccheria insieme al marito Mario Macellaro. La tabaccheria numero 3 vanta una storia di ben 107 anni di attività ininterrotta:

– per 42 anni (1919 -1961) è stata gestita dalla famiglia Baschetti

– per 64 anni (1961 – 2025) è stata gestita dalla famiglia Baldini Babini

Vittorio, Anna Maria e Maria Luisa, hanno lavorato con grande dedizione, così la bottega è diventata un punto di riferimento per moltissimi faentini.

Si riporta la testimonianza del Dott. Angelo Gambi “Intorno alla fine degli anni ‘60 cominciò spontaneamente ad aggregarsi nella Tabaccheria un gruppo di appassionati della pipa che grazie alla capacità di accoglienza di Anna e Vittorio vivevano la bottega come un punto di socialità e amicizia. Col pretesto di questo hobby quando ci si incontrava si passava facilmente a condividere altri aspetti della vita in un clima di simpatia, semplicità e allegria. Questo è andato avanti per circa 40 anni.”

La tabaccheria, pur seguendo l’evoluzione del mercato e la necessità di implementare nel tempo i servizi erogati (servizi di pagamento, ricariche, ecc.) in aggiunta alla classica rivendita di generi di monopolio (tabacco, prodotti da fumo, ecc.), ha sempre mantenuto la sua storica identità: gli arredi in legno, la scala a chiocciola in ferro battuto, la caratteristica insegna dorata su sfondo nero (che in precedenza riportava la scritta Sali & Tabacchi), la vetrina affacciata sulla piazza.