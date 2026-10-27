“Forest – Il futuro ha radici antiche” per Cinema Palazzo Vecchio a Bagnacavallo

Mercoledì 28 ottobre alle 21 Cinema Palazzo Vecchio a Bagnacavallo ospiterà la proiezione di Forest – Il futuro ha radici antiche, documentario di Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon dedicato alla conoscenza, alla cura e alla gestione del patrimonio forestale. La serata, organizzata nell’ambito della rassegna “Riusciranno i nostri eroi” in collaborazione con il Cai Lugo, inaugura il ciclo di appuntamenti dedicati alla montagna “Ciak, si scala!”.

Il film racconta l’esperienza di due ragazze e due ragazzi che si avvicinano per la prima volta al lavoro forestale. Guidati dai fratelli Michele e Giorgio Sambugaro, i quattro protagonisti imparano a conoscere il bosco, a interpretarne i segnali e ad affrontare le responsabilità legate alla sua gestione.

Attraverso il loro percorso di formazione, il documentario esplora le diverse attività necessarie alla cura del patrimonio boschivo, dalla gestione delle piante alle tecniche di taglio, dall’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale al lavoro in quota o su terreni in pendenza. Particolare attenzione è dedicata alla sicurezza e alla necessità di considerare il bosco non soltanto come una risorsa da sfruttare o un ambiente da preservare, ma come un ecosistema da conoscere e gestire con consapevolezza, secondo criteri scientifici, ambientali ed economici. Il racconto si arricchisce inoltre dei contributi di esperti e studiosi del settore forestale.

Il documentario è stato realizzato in collaborazione e con il patrocinio del Club Alpino Italiano, dell’Associazione Rete Donne Foreste e del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali dell’Università di Padova.

Al termine della proiezione è previsto un collegamento online con Marco Carzaniga, istruttore forestale del Centro di formazione Vittorio Tadini, in provincia di Piacenza.