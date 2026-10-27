Halloween a Ravenna, un festival horror ai Giardini pubblici e una caccia al tesoro sulle tracce di Lord Byron

In occasione di Halloween, Ravenna si prepara a ospitare due iniziative dedicate a giovani e famiglie. Da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre i Giardini pubblici saranno teatro della prima edizione del Ravenna Horror Festival – Le Paure, mentre sabato 31 ottobre, nella corte del Museo Byron e del Risorgimento, tornerà la tradizionale caccia al tesoro di Halloween, quest’anno dedicata al mistero del fantasma di Lord Byron.

Nasce il “Ravenna Horror Festival – le paure”, ai giardini pubblici un labirinto per attraversare insieme le inquietudini contemporanee

Il Ravenna Horror Festival, promosso dall’associazione Spotted con la compartecipazione dell’assessorato alle Politiche giovanili del Comune, proporrà tre giornate di musica, arte urbana, spettacoli e attività ricreative. Al centro dell’iniziativa ci sarà “Un Labirinto in Città”, un’installazione scenografica a ingresso gratuito che raccoglierà, in forma anonima, pensieri e testimonianze dei giovani sulle paure e le inquietudini contemporanee.

“Si tratterà di una maratona di tre giorni tra cultura, musica, arte urbana e socialità per esorcizzare le insicurezze del presente attraverso il linguaggio dell’horror”, spiega l’assessora alle Politiche giovanili Hiba Alif.

Il programma comprenderà esibizioni dal vivo, DJ set, animazione e un’area street food. Spazio anche alla sostenibilità con l’iniziativa “Monster Call – Il costume che non consuma”, che invita i partecipanti a realizzare i propri travestimenti utilizzando abiti usati e materiali di recupero. Tra gli appuntamenti anche “Freshmen”, una serata dedicata alle matricole universitarie e agli studenti della città. La partecipazione agli eventi è gratuita, previa prenotazione attraverso il profilo Instagram di Spotted Community.

Halloween al Museo Byron: caccia al tesoro per bambini e famiglie

Sabato 31 ottobre sarà invece la corte del Museo Byron e del Risorgimento a ospitare la caccia al tesoro organizzata dal Comitato Spasso in Ravenna, in collaborazione con Tralenuvole APS, la compartecipazione del Comune e il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

L’iniziativa, rivolta a bambini e famiglie, avrà come protagonista il fantasma di Lord Byron, che accompagnerà i partecipanti alla ricerca del suo testamento perduto attraverso enigmi e indizi, fino alla cripta del museo.

Si partirà alle 15 con i laboratori creativi a tema Halloween, mentre dalle 15.30 alle 19 sarà possibile prendere parte alla caccia al tesoro, con un percorso dedicato anche ai più piccoli. Le famiglie potranno iniziare l’avventura dalla corte del museo oppure dal Caffè San Rocco, nel Borgo San Rocco. Alle 20 è prevista l’estrazione dei premi riservata ai partecipanti.

Durante il pomeriggio sarà inoltre possibile visitare il Museo Byron e del Risorgimento alla tariffa agevolata di 7,50 euro per le famiglie partecipanti, mentre l’accesso al Museo delle Bambole, situato all’interno della corte, sarà gratuito.

“Con questa iniziativa vogliamo offrire ai bambini e alle loro famiglie un’esperienza diversa dal solito, valorizzando un luogo straordinario di Ravenna e trasformandolo, attraverso la fantasia, in uno scenario ricco di fascino”, spiegano gli organizzatori. “Dai laboratori creativi alla caccia al tesoro, sarà un’occasione per divertirsi insieme, stimolare la curiosità e avvicinare i più giovani alla cultura in uno spazio sicuro e accogliente, dove i bambini possano giocare e muoversi liberamente”.

“Una città è vivace e attrattiva – afferma l’assessore allo Sviluppo economico e Cultura Fabio Sbaraglia – quando il suo centro storico sa essere un luogo di incontro, di condivisione e di vitalità commerciale, a partire dai più piccoli e dalle loro famiglie. È questa la direzione in cui vogliamo lavorare, promuovendo iniziative capaci di animare le vie e le piazze, valorizzare le attività economiche e creare nuove occasioni di partecipazione. Halloween è un appuntamento particolarmente atteso dai bambini, un’opportunità per trascorrere insieme momenti di divertimento e scoprire in modo originale anche la ricchezza del nostro centro storico. Una proposta che si inserisce in un calendario di eventi che, nelle ultime settimane, ha portato tante persone nel cuore di Ravenna, rafforzando il legame tra iniziative culturali, socialità e commercio. Siamo convinti che investire sulla qualità e sulla continuità di questi appuntamenti significhi anche sostenere le attività commerciali e rendere la città sempre più accogliente e attrattiva per cittadini e visitatori. Un ringraziamento particolare va al Comitato Spasso in Ravenna e a tutti i soggetti coinvolti, per l’impegno con cui continuano a promuovere iniziative che valorizzano il nostro tessuto economico e contribuiscono alla vitalità della città”.

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