Il ristorante cervese Uni Japanese Restaurant tra gli 11 migliori ristoranti etnici d’Italia

Il ristorante giapponese Uni Japanese Restaurant di Cervia, guidato dallo chef Marco Costeniero, è stato inserito tra gli 11 migliori ristoranti etnici d’Italia nella 40esima edizione della guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso, presentata il 26 ottobre a Roma. Il locale, affacciato sul porto canale, ha ottenuto il riconoscimento delle Due Forchette con un punteggio di 87/100, il secondo più alto assegnato dalla guida a un ristorante di cucina non italiana. A questo si aggiunge il Premio Speciale “Le Migliori Cucine del Mondo”, dedicato alle migliori proposte di cucina internazionale presenti in Italia.

“Uni rappresenta una delle espressioni più convincenti della cucina giapponese in Italia”, si legge nella scheda della guida che sottolinea la profonda conoscenza della tradizione nipponica dello chef, espressa attraverso “gesti misurati, materie prime freschissime” e un uso sapiente di tecniche come marinature, affumicature e fermentazioni. Tra i piatti citati la Capasanta scottata con wagyu, salsa kare e yakiniku, il Tonno rosso battuto al coltello con takuan, cipollotto e shari, e le preparazioni “robata” alla griglia come l’anguilla alla brace e il chashu d’anatra.

LO CHEF

Marco Costeniero, in arte Chef Maruko, è chef e co-fondatore di Uni. Il suo percorso si è formato tra Europa e Giappone, dove ha approfondito tecniche, rigore e filosofia della cucina nipponica. La sua è una cucina essenziale, mai ridondante, costruita su equilibrio, profondità e rispetto assoluto della materia prima, con un obiettivo dichiarato: far conoscere la vera cucina giapponese, lontana da interpretazioni semplificate.

L’ESPERIENZA UNI

Il ristorante propone un Percorso Degustazione che racconta in modo completo la visione dello chef e un Menu à la carte che segue stagionalità e disponibilità delle migliori materie prime. Accanto al ristorante c’è Uni Omakase, una sala dedicata con un unico bancone e sei posti, dove il menu non è prestabilito e cambia ogni giorno: ci si affida completamente allo chef, che prepara e serve ogni portata davanti agli ospiti. Grande attenzione anche alla proposta beverage, con una selezione di sakè, Champagne e vini.

UN PERCORSO DI RICONOSCIMENTI

I premi di quest’anno si aggiungono a un percorso già importante:

• Guida Sushi 2026 del Gambero Rosso: Tre Bacchette, il massimo riconoscimento per la cucina giapponese in Italia, e premio speciale per la Miglior Carta dei Vini

• Guida Sushi 2025 del Gambero Rosso: Tre Bacchette, unico ristorante in Romagna a ottenerle

• Guide de L’Espresso 2024: Due Cappelli (16/20)

• Girotonno 2026 – World Tuna Competition di Carloforte: terzo posto con il piatto Atama Zukushi, presentato da Marco Costeniero insieme allo chef Taehwa Im in rappresentanza del Giappone