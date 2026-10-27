Legacoop Romagna: La nuova Legge Quadro sulla Cultura va nella giusta direzione

L’approvazione della nuova Legge Quadro sulla Cultura va nella giusta direzione. Snellimento procedurale, razionalizzazione normativa e giusto riconoscimento del valore culturale sono, infatti, temi che Legacoop Romagna e le cooperative culturali associate ritengono da sempre imprescindibili per lo sviluppo del settore e della comunità.

Passare a una sola norma di riferimento, dalle quindici attuali, mette fine a una frammentazione normativa che da sempre rappresenta un limite per gli operatori, oltre che un ostacolo nell’operatività quotidiana delle imprese culturali.

I cooperatori accolgono con grande favore l’istituzione del Welfare culturale. È una svolta che finalmente riconosce appieno la natura e la funzione dell’ambito culturale e lo rende protagonista a pieno titolo di salute pubblica e coesione sociale, come dimostrato quotidianamente dalle cooperative che animano i luoghi della cultura: dai teatri ai musei, passando per l’organizzazione di eventi.

Altrettanto determinante è il binomio tra rigenerazione urbana e cultura. I luoghi della cultura devono diventare il cardine su cui edificare la socialità di domani, trasformandosi in centri di presidio culturale strutturato e superando definitivamente la logica sterile degli eventi “spot”. Occorre fare di questi spazi dei veri motori di aggregazione, vivi e attrattivi ogni giorno per la qualità e la continuità dell’offerta proposta alla cittadinanza.

Per questo, alla luce dell’approvazione della Legge Quadro, rilanciamo ai quattro principali Comuni del nostro territorio (Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini) la proposta di sedersi ad un tavolo per progettare un’offerta culturale unica romagnola (basata anche su un calendario condiviso), sulla quale costruire anche nuove ed attrattive politiche turistiche per il futuro.

Rispetto al tema della rigenerazione urbana in chiave culturale, da un lato va aumentata la collaborazione tra Enti Locali e Regione, dall’altro gli operatori vanno sostenuti con le adeguate risorse per creare un’offerta “a lungo termine”, cessando i “massimi ribassi” nelle gare di aggiudicazione che sviliscono e non riconoscono il vero valore degli operatori.

L’attenzione riservata alle Imprese Culturali e Creative (ICC) e alle startup innovative, inoltre, pone le premesse concrete per avvicinare le nuove generazioni al comparto. Non si tratta soltanto di accrescere la competitività, ma di gettare basi solide per la nascita e lo sviluppo di nuove imprese e cooperative culturali nei nostri territori, capaci di valorizzare competenze e creare lavoro qualificato.

Crediamo che, per trasformare l’impianto normativo in opportunità reali, sarà indispensabile mettere a disposizione risorse economiche adeguate, ma, soprattutto, tempi di risposta adeguati alla dinamicità e ai ritmi del mercato culturale. Per questo contiamo sul fatto che la Regione Emilia-Romagna, con la regia dell’assessora Gessica Allegni, sappia far seguire ad un’avanzata scelta normativa, anche un adeguato impegno economico a favore del settore culturale e delle sue imprese.

L’approvazione della Legge Quadro è un segnale positivo anche per l’annunciato intervento con cui la Regione intende mettere mano alla normativa per la tutela del pluralismo e dell’informazione locale. Mai come in questo momento una cultura condivisa passa anche dal sostegno all’editoria di qualità, per contrastare le fake news che quotidianamente vengono diffuse su tutte le piattaforme.