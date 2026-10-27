Question time di Esposito (FDI) sulla cattiva raccolta dei rifiuti a Ravenna

Renato Esposito presenta un question time sulla raccolta rifiuti a Ravenna che non va: “È davvero uno spettacolo indecente di sporcizia e noncuranza da parte di chi dovrebbe invece curare di più la pulizia ed il decoro della città. Anche se vi sono persone maleducate che se individuate vanno sanzionate, HERA ha il dovere di provvedere alla pulizia senza lasciare rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti… È davvero insopportabile notare che chi dovrebbe assicurare la pulizia della città e la puntuale raccolta dei rifiuti, faccia male entrambe le cose. E non parliamo poi dell’aspetto “sanitario” dato dalla quasi inesistente pulizia di contenitori e spazi a loro destinati.”