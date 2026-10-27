Ravenna, il nuovo Pug e il Regolamento edilizio al centro di un incontro a Sala Melandri

Come si tradurranno in interventi concreti le previsioni del nuovo Piano urbanistico generale (Pug) di Ravenna? È il tema al centro dell’incontro in programma per giovedì 29 ottobre, per l’intera giornata, a Sala Melandri, in via Ponte Marino 2. L’appuntamento, intitolato “Il nuovo volto urbanistico di Ravenna: modalità attuative del Pug adottato e Rec approvato”, è rivolto a professionisti, tecnici, Collegi e Ordini professionali e a tutti coloro che desiderano approfondire i nuovi strumenti di pianificazione e regolamentazione edilizia della città.

L’iniziativa sarà un’occasione di confronto sul Piano urbanistico generale e sul Regolamento edilizio comunale (Rec), strumenti che definiscono la visione strategica, gli obiettivi di sviluppo e le modalità operative per il futuro del territorio ravennate.

«Con il Pug puntiamo ad una città che cresce senza consumare nuovo territorio, scommettendo con decisione sulla rigenerazione urbana, sulla transizione energetica e sulla valorizzazione della città esistente», afferma Massimo Cameliani, assessore comunale all’Urbanistica. «La pianificazione non è una materia riservata solo agli addetti ai lavori, ma riguarda direttamente la vita quotidiana, i quartieri e la qualità degli spazi pubblici in cui viviamo. Per raggiungere questi obiettivi, il confronto e la professionalità dei tecnici e degli ordini professionali saranno essenziali per tradurre la visione in trasformazioni reali per il territorio».

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, di Massimo Cameliani, assessore a Lavori pubblici, mobilità e viabilità, patrimonio, urbanistica, edilizia privata, rigenerazione urbana e società partecipate, e di Irene Priolo, assessora regionale ad Ambiente, programmazione territoriale, mobilità e trasporti, infrastrutture.

Il programma della mattinata prevede alle 10 la presentazione del Pug adottato dal Comune di Ravenna e della sua genesi, a cura di Chiara Bernabini, dirigente del Servizio progettazione e gestione urbanistica. Alle 10.30 Raffaella Bendazzi, dell’Ufficio pianificazione urbanistica e cambiamento climatico e garante della comunicazione e della partecipazione, illustrerà la struttura del piano.

Alle 11.30 Gloria Ghiberti, dello stesso ufficio, approfondirà le modalità attuative per gli interventi complessi. Alle 12.30 Paolo Minguzzi, sempre dell’Ufficio pianificazione urbanistica e cambiamento climatico, presenterà le modalità di consultazione delle mappe interattive.

Nel pomeriggio, alle 14.45, Valeria Galanti, dirigente del Servizio sportello unico per l’edilizia, illustrerà le modalità attuative per gli interventi diffusi e introdurrà il Regolamento edilizio comunale.

Alle 16.30 è prevista una tavola rotonda dedicata ai quesiti raccolti in via preliminare dagli Ordini e dai Collegi professionali.