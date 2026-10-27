Rete per la scuola pubblica Romagna: Scendiamo in piazza il 30 ottobre per difendere l’istruzione

Anche la Rete per la scuola pubblica della Romagna scende in piazza!

Come docentɜ, riteniamo indispensabile unirci alla mobilitazione di piazza del 30 ottobre perché amiamo la scuola e siamo stanch3 di starne a guardare la

progressiva demolizione.

Riteniamo prioritario metterci in ascolto e a supporto dellɜ studentɜ che stanno scendendo in piazza e occupando le scuole, perché la nostra lotta è l’altra faccia della loro. Chi frequenta la scuola, chi nelle aule ci passa le sue giornate, sa bene che il problema non sono lɜ alunnɜ stranierɜ o le teorie gender.

Il problema è la costante riduzione dei finanziamenti pubblici al sistema scolastico, che sta creando una scuola sempre più classista e aziendalista, di cui la recente Riforma degli Istituti Tecnici è un esempio chiaro. Davanti a un mondo del lavoro sempre più fluido e precario, si decide di diminuire le ore di discipline, come italiano o lingua inglese, a favore di specializzazioni tecniche strettamente legate alle aziende presenti sui vari territori, creando diplomi sempre più strettamente vincolanti a singoli lavori. Questo oltre che precludere possibilità di sviluppo allɜ studentɜ, toglie ulteriori ore di insegnamento a un corpo docente già fiaccato dalla precarietà.

Quasi il 30% del corpo docente è infatti precario e costretto a pagare migliaia di euro per corsi di formazione ed esami per accedere al ruolo, che anche una volta raggiunto, non garantisce più una vera stabilità, a causa del crollo del sistema previdenziale e sanitario. Come unica soluzione alla perdita di potere d’acquisto, ai docenti vengono offerti irrisori aumenti di stipendio e assicurazioni con compartecipazioni private, alcune delle quali con aziende con interessi con lo stato genocida israeliano.

Al costante depauperamento delle risorse economiche, si accompagna poi un sempre maggiore controllo e repressione dellɜ studentɜ e dellɜ docentɜ. Dalle

modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici con DPR n. 81/2023 alla prescrittività delle Nuove Indicazioni Nazionali del 2025, fino al consenso informato per svolgere educazione sessuo-affettiva, questo governo ha varato una serie di misure che ledono la libertà di insegnamento e che cercano di costringere lɜ docentɜ a essere complici silenti del regresso eurocentrico, razzista e classista della scuola.

Non abbiamo bisogno di controllo, abbiamo bisogno di una scuola pubblica accessibile a tuttɜ, nel rispetto dell’Art. 3 della Costituzione Italiana. Pertanto, chiediamo il ritiro del d.l. n. 170/2026 sul “tetto” di straniere/i per classe, perché ascuola nessunə è stranierə.

Non abbiamo bisogno dei privati e delle aziende, abbiamo bisogno di una scuola che dica basta al sistema di appalti e in cui vengano integrate figure professionali, come educatori, psicologi e mediatori culturali con contratti statali e progettualità a lungo termine. Pretendiamo maggiori investimenti nei servizi di welfare, quali scuola e sanità e l’abolizione della spesa per gli armamenti.

LA SCUOLA SI FINANZIA, NON SI ARMA E NON SI TAGLIA!