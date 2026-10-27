Robur Lugo 2026/27: presentazione ufficiale al Chicco d’Oro, ci sarà la sindaca Zannoni
Mercoledì 28 ottobre è prima data ufficiale della nuova stagione della Robur Lugo che, come da tradizione, si presenterà al pubblico negli spazi del Chicco d’Oro Lounge Café di viale Dante. In attesa dell’avvio del calendario regolare, previsto per la prima decade di novembre nel campionato di basket di Divisione Regionale 3.
L’evento, aperto a tutti, vedrà la partecipazione della sindaca Elena Zannoni e del responsabile dell’Ufficio sport Cristian Zanzi, nonché di giornalisti e addetti ai lavori. Atleti e staff biancorossi saranno introdotti alla cittadinanza e verranno descritti i programmi e gli obiettivi della nuova stagione. I vini offerti dalla Società Agricola F.lli Balàs accompagneranno il brindisi finale.
La formazione di Lugo offrirà parecchie novità interne al roster, grazie all’inserimento sia di elementi giovani che di esperienza, volti a rafforzare una squadra che punta a migliorare il risultato della scorsa annata, culminata con il secondo posto nel girone e la seguente qualificazione ai playoff, terminati con l’eliminazione al primo turno.
Alla guida del team biancorosso ci sarà coach Riccardo Mancini, già vice allenatore allo Scirea in D e C2, a Lugo in C1, alla Fulgor Libertas Forlì in U19 Eccellenza. Il tecnico concorda che occorra migliorarsi ogni anno, ma ritiene ancor più importanti il consolidamento del gruppo e l’affermazione della Robur Lugo come realtà fondamentale del territorio.
Proprio per questo è forte il richiamo a tutti i tifosi e agli appassionati che già nella scorsa stagione hanno assistito alle partite casalinghe in un Pala Lumagni spesso gremito.
Appuntamento a mercoledì 28 ottobre, ore 19, al bar Chicco d’Oro di Lugo. Ingresso libero.