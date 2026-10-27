Robur Lugo 2026/27: presentazione ufficiale al Chicco d’Oro, ci sarà la sindaca Zannoni

L’evento, aperto a tutti, vedrà la partecipazione della sindaca Elena Zannoni e del responsabile dell’Ufficio sport Cristian Zanzi, nonché di giornalisti e addetti ai lavori. Atleti e staff biancorossi saranno introdotti alla cittadinanza e verranno descritti i programmi e gli obiettivi della nuova stagione. I vini offerti dalla Società Agricola F.lli Balàs accompagneranno il brindisi finale.