Russi, la classe del ’66 si ritrova dopo 10 anni: 70 amici insieme tra ricordi, risate e sorrisi

Ci sono amicizie che resistono a tempo e distanze che, almeno per un giorno, sembrano scomparire. Lo hanno dimostrato le circa 70 persone originarie di Russi, tutte nate nel 1966, che sabato 24 ottobre si sono date appuntamento a Fossolo per ritrovarsi, festeggiare e riannodare i fili di una storia condivisa.

Per esserci, alcuni hanno affrontato un viaggio da altre regioni d’Italia, altri sono arrivati dall’estero. A riunirli, la voglia di rivedersi e trascorrere qualche ora insieme, tra ricordi degli anni trascorsi sui banchi di scuola, episodi della vita in paese e racconti di tutto quello che è successo nel frattempo.

Una giornata all’insegna dell’amicizia e della memoria, ospitata dal Circolo ACLI di Fossolo. Un’occasione per scoprire come sono cambiate le vite di ciascuno, ritrovare volti familiari e riprendere conversazioni lasciate in sospeso, magari proprio da quando ci si incontrava ogni giorno tra i banchi o per le strade di Russi.

Quella del 24 ottobre 2026 è stata la seconda edizione dell’incontro, dopo il primo ritrovo del 2016. Dieci anni dopo, la voglia di stare insieme non si è esaurita, anzi: la partecipazione e l’entusiasmo hanno già acceso il desiderio di ripetere l’esperienza.