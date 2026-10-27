Salina di Cervia, cavadura da record nel 2026: in arrivo tenerina, nuovi packaging e sale liquido. Le precisazioni di Pomicetti sul rilancio

Una raccolta di Sale Dolce di qualità eccellente, nuovi prodotti in arrivo sul mercato e la volontà di rilanciare l’attività dopo le difficoltà degli ultimi anni. La Salina di Cervia guarda al futuro partendo dai risultati della cavadura 2026, conclusa con una produzione definita da record.

Le montagne di Sale Dolce sono ben visibili nell’area della Salina, dove la raccolta del 2026 si è conclusa con risultati particolarmente positivi. A favorire un’annata definita da annali sono state le condizioni meteorologiche, giudicate particolarmente favorevoli alla maturazione del sale, insieme al lavoro dei salinari. Il prodotto appena raccolto dovrà ora rimanere per alcuni mesi nei tradizionali cumuli in aia, per completare la maturazione, prima di arrivare nei negozi di prossimità e nella grande distribuzione a partire dal periodo natalizio.

Il futuro della Salina passa, secondo quanto comunicato dalla società, da un aumento della produzione e dalla diversificazione dell’offerta. Sul fronte dei prodotti sono previste diverse novità. A breve sarà presentato un nuovo packaging, con l’obiettivo di renderlo più moderno e sostenibile. Nei punti vendita della Salina sono già disponibili i barattoli numerati di Salfiore, il sale di affioramento raccolto a mano con il retino nei mesi di giugno e luglio. Considerato una vera primizia, il prodotto è già in vendita anche in alcuni negozi gourmet selezionati.

Per Natale è atteso inoltre l’arrivo della tenerina al Sale Dolce di Cervia, mentre il prossimo anno dovrebbe essere commercializzato il sale liquido, una delle novità su cui la società punta per ampliare la propria offerta.

Le osservazioni del presidente Pomicetti

Proprio sulle prospettive di ripartenza interviene il presidente del Parco della Salina, Giuseppe Pomicetti, che in una dichiarazione affronta anche le questioni economiche e gestionali emerse nelle ultime settimane. «In queste settimane sono uscite a mezzo stampa molte cose sulla Salina, non sempre precise e alcune decisamente non vere. In questi mesi e settimane ho deciso di lavorare testa bassa per il bene della Salina, ma ora vorrei fare chiarezza su alcuni punti», afferma.

Pomicetti rivendica il lavoro svolto dalla società e dalla squadra che l’ha accompagnata negli anni, sottolineando la reputazione costruita dalla Salina nel tempo. «La Salina di Cervia gode di una reputazione alta, costruita nel tempo, grazie al lavoro di una squadra affiatata. Quindi le voci uscite non ci hanno preoccupato», dichiara.

Il presidente si sofferma quindi sul bilancio e sul ripianamento della perdita, che dovranno essere sottoposti al voto dell’Assemblea dei soci. Secondo Pomicetti, la situazione era stata prevista e segnalata nelle note integrative firmate dall’allora revisore dei conti, nelle quali veniva richiesta alla società l’immissione di almeno 700mila euro per evitare una crisi di liquidità legata alla mancanza di fatturato.

«Occorre ricordare prima di tutto a noi stessi poi a tutti gli altri, che esiste una Salina pre ed una post alluvione, una Società che ha camminato con le proprie gambe senza pesare su nessuno e che ha generato riserve tali da coprire la prima perdita, segno che nel corso degli anni ha ben operato e messo da parte le risorse per poter far fronte alla prima perdita», sostiene Pomicetti, richiamando le conseguenze dell’alluvione sulla situazione della società.

Un altro passaggio della dichiarazione riguarda la Locanda, sulla quale, secondo il presidente, sarebbero circolate ricostruzioni non corrispondenti alla realtà. «Era parte di un progetto legato al cosiddetto parco archeologico, prova ne sia il fatto che i contratti di locazione commerciale erano strettamente legati a quelli dei terreni, che mai è partito», spiega. Pomicetti richiama inoltre le difficoltà provocate dal Covid e dall’alluvione durante la gestione e contesta le cifre circolate sulla vicenda.

Guardando al futuro, il presidente afferma che la Salina è nelle condizioni di ripartire e che il piano di risanamento, sottoposto a una verifica alla fine di agosto, è già in linea con le previsioni. Pomicetti riferisce inoltre che i soci hanno manifestato la volontà di ripianare la perdita e che sono attese ulteriori risorse per il sale disciolto in aia.

Sul fronte commerciale, oltre ai prodotti già annunciati, il presidente conferma che sono pronti nuovi packaging per i formati da un chilo e da 300 grammi, per la Riserva Camillone, insieme a un nuovo prodotto da forno realizzato con il Sale Dolce di Cervia e al sale liquido. Un elemento importante per la ripartenza è rappresentato anche dalle scorte disponibili: «In aia c’è una tale quantità di Sale da consentire alla Società la vendita per diverso tempo», afferma.

Pomicetti attribuisce i risultati raggiunti all’impegno dei dipendenti, del gruppo dirigente e di tutte le persone che hanno collaborato negli ultimi anni. «La caparbietà dei nostri dipendenti, del gruppo dirigente e di tutta la squadra che ci ha aiutato in questi anni, è stata determinante affinché si arrivasse a questo punto e la si trasferisse a chi ha permesso di conquistare anche questo traguardo, lo si doveva alla città del Sale ed a tutti coloro che hanno riposto fiducia in noi».