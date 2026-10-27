Sant’Agata, concluso l’intervento sul Santerno per contrastare l’erosione delle sponde a ridosso dei ponti

Dalla Regione fanno sapere che si sono conclusi a Sant’Agata sul Santerno i lavori di manutenzione del fiume Santerno, per contrastare gli effetti dell’erosione e migliorare la funzionalità idraulica del corso d’acqua. Il cantiere ha interessato circa un chilometro di fiume a valle del ponte, intervenendo su entrambe le sponde in un territorio tra quelli più colpiti dalle alluvioni degli anni scorsi.

L’intervento è stato curato dall’Ufficio di sicurezza territoriale Bacini Lamone-Senio-Santerno e rientra nel programma di ripristino degli argini e di miglioramento della funzionalità idraulica del fiume, con particolare attenzione ai tratti in prossimità dei ponti.

I lavori hanno riguardato in particolare la sponda destra, interessata da un importante fenomeno di erosione. Qui sono state realizzate tre palificate, accompagnate da scogliere di pietrame di pezzatura medio-piccola, in tratti di circa 30 metri. È stata inoltre ripristinata per 300 metri una scogliera alla base della sponda, con la successiva posa di una biostuoia.