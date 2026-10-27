Scuola, la protesta del Nullo Baldini di Ravenna contro la riforma Valditara arriva in Consiglio comunale

Ascoltare le proteste degli studenti e tutelare la formazione culturale e critica nella scuola pubblica: è questo il tema al centro del question time presentato dalle consigliere comunali del Partito Democratico Michela Venturi, Greta Cavallaro e Petia Di Lorenzo sulla mobilitazione delle studentesse e degli studenti dell’Itis Nullo Baldini di Ravenna contro la riforma degli istituti tecnici promossa dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

La protesta, avviata il 15 ottobre, riguarda, tra gli altri temi, la riforma disciplinata dal decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026, che dall’anno scolastico 2026/2027, a partire dalle classi prime, introduce una revisione dell’organizzazione dei percorsi formativi, degli indirizzi e dei quadri orari delle discipline.

«Tra le preoccupazioni espresse nell’ambito della mobilitazione – hanno sottolineato le consigliere – emerge il rischio di un impoverimento della formazione generale, di una specializzazione precoce dei percorsi e di un progressivo orientamento dell’istruzione tecnica alle esigenze del mercato del lavoro, a discapito della formazione culturale e critica delle studentesse e degli studenti».

Secondo le esponenti del Pd, la scuola pubblica deve garantire non soltanto l’acquisizione di competenze tecniche e professionali, ma anche gli strumenti culturali e critici necessari per esercitare pienamente i diritti di cittadinanza. Le scelte di indirizzo, hanno evidenziato, non devono limitare prematuramente le opportunità formative dei ragazzi né compromettere la possibilità di riorientare il proprio percorso scolastico.

Le consigliere hanno inoltre richiamato il valore della partecipazione studentesca e il ruolo delle istituzioni nell’accogliere le istanze provenienti dal mondo della scuola. «La partecipazione studentesca rappresenta un’espressione fondamentale della vita democratica e le istituzioni hanno il dovere di ascoltare e valorizzare le istanze delle giovani generazioni. Pur essendo la definizione degli ordinamenti scolastici di competenza statale, il Comune di Ravenna può svolgere un ruolo importante di ascolto, confronto e rappresentanza delle preoccupazioni espresse dalla comunità scolastica».

Nel corso della risposta al question time, l’assessora Impellizzeri ha riferito del confronto avviato con i dirigenti degli istituti superiori e dell’intenzione di promuovere assemblee nelle scuole una volta completata l’elezione dei rappresentanti di classe. Ha inoltre ricordato l’attivazione, a livello regionale, di un tavolo di confronto tra gli assessori con delega alla scuola.

Entrando nel merito della riforma Valditara, l’assessora ha evidenziato il rischio di un indebolimento della funzione culturale e formativa della scuola. Ha poi sottolineato quella che considera una contraddizione nella normativa: agli istituti viene chiesto di innovare la didattica, potenziare i laboratori e collaborare con il territorio, ma l’attuazione della riforma è prevista senza nuovi o maggiori investimenti da parte della finanza pubblica.