Si chiude senza biglietto nel bagno di un vagone del treno: arrestato per resistenza e lesioni

Domenica sera 25 ottobre, i Carabinieri della Compagnia di Faenza hanno arrestato un ragazzo di 19 anni, senza fissa dimora, di origini straniere, e già noto alle Forze dell’Ordine, per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.

L’episodio si è verificato presso la locale stazione ferroviaria a seguito della richiesta di intervento formulata dal capotreno di un convoglio in sosta. Il diciannovenne, sprovvisto del biglietto di viaggio, si era barricato all’interno del bagno di una delle carrozze. Alla vista dei militari il ragazzo ha opposto resistenza alle procedure di identificazione e controllo, arrivando a ferire lievemente uno dei carabinieri.