Tende nel cortile di Palazzo Corradini: gli universitari di Ravenna occupano la sede in vista dello sciopero del 30 ottobre

Un grande striscione appeso alla scalinata che si affaccia sul cortile interno, con la scritta “Corradini occupato – Sciopero generale 30/10”. E, poco più in là, le prime tende montate nell’area interna dell’edificio. È iniziata così oggi, martedì 27 ottobre, la mobilitazione degli studenti universitari di Ravenna che aderiscono a Cambiare Rotta, in vista dello sciopero generale di venerdì 30 ottobre.

L’occupazione riguarda Palazzo Corradini, sede universitaria di via Mariani. Nel corso del pomeriggio gli studenti contano di sistemare altre tende, mentre si preparano a rendere noto il calendario delle iniziative che accompagneranno la mobilitazione nei prossimi giorni.

Domani, mercoledì 28 ottobre, alle 18 è in programma proprio a Palazzo Corradini un’assemblea regionale congiunta, che si svolgerà in collegamento con gli studenti delle altre città dell’Emilia-Romagna. L’obiettivo è coordinare le iniziative e le rivendicazioni in vista dello sciopero del 30 ottobre.

Tra i temi al centro della protesta c’è la difficoltà di trovare un alloggio a prezzi accessibili. Secondo i dati riportati da Cambiare Rotta, il campus ravennate conta oltre 4mila studenti, molti dei quali fuorisede e internazionali, a fronte di circa 150 posti letto destinati agli universitari: 55 gestiti da Er.Go e gli altri dalla Fondazione Flaminia. “Siamo un campus di 4mila persone, di cui la maggior parte sono fuorisede e internazionali che hanno bisogno di un posto letto”, spiega uno degli studenti impegnati nell’occupazione. Il problema, aggiunge, riguarda anche i tempi di assegnazione degli alloggi, che costringono molti ragazzi a rivolgersi al mercato privato degli affitti.

La mobilitazione ravennate si inserisce in una protesta più ampia portata avanti dagli universitari in regione. Il 22 ottobre gli studenti di Cambiare Rotta avevano allestito tende davanti alla sede della Regione Emilia-Romagna. Da quell’iniziativa, riferiscono, è arrivato l’impegno dell’assessore regionale Paglia a promuovere un tavolo di confronto con Regione, Comuni, Er.Go e studenti sulla crisi degli affitti e sul carovita.

A Ravenna gli studenti chiedono inoltre che il nuovo studentato in costruzione nei pressi della stazione venga affidato alla gestione di Er.Go, così da garantire prezzi calmierati e accessibili. Nel mirino c’è anche il ruolo della Fondazione Flaminia nella gestione degli alloggi, che secondo i promotori della protesta non garantirebbe le stesse condizioni economiche offerte dal sistema pubblico.

La mobilitazione non si limita al diritto allo studio. Nel comunicato diffuso per annunciare l’occupazione, Cambiare Rotta lega la protesta contro il carovita e la carenza di alloggi alla contrarietà alle politiche di riarmo europee e alle spese militari, contestando anche gli accordi dell’Università di Bologna con aziende belliche e israeliane.

Gli studenti chiedono la copertura totale delle borse di studio da parte di Er.Go, un incontro pubblico con Fondazione Flaminia, Er.Go e Comune di Ravenna per affrontare la questione degli alloggi e la rescissione degli accordi universitari con le aziende contestate. Tra le rivendicazioni figura anche la richiesta di fermare il traffico di armi attraverso il porto di Ravenna.

Come riposta la grande scritta sullo striscione affisso sulla facciata di Palazzo Corradini, gli universitari parteciperanno alla mobilitazione del 30 ottobre, giornata di sciopero generale e di protesta dei portuali contro il traffico di armamenti: ritrovo alle 8.30 a Palazzo Corradini per il preconcentramento universitario, per poi unirsi al corteo principale, in partenza da piazza del Popolo alle 9.