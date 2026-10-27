Tennis in Bianco e Legno ha consegnato 4.300 euro all’Istituto Oncologico Romagnolo

Questa mattina 27 ottobre in Municipio a Cervia, alla presenza del sindaco Mirko Boschetti, l’Associazione Tennis in Bianco e Legno ha consegnato 4.300 euro, il ricavato dell’edizione 2026 della manifestazione, dell’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR), rappresentato dal vicepresidente Mario Pretolani.

Per Tennis in Bianco e Legno erano presenti Giancarlo Coffari, Gianluca Bagnara e Paolo Zamagna. Si chiude con un bilancio positivo dunque l’edizione 2026 di Tennis in Bianco e Legno, il progetto che ha unito sport, storia, tradizione e solidarietà coinvolgendo diversi circoli tennis romagnoli, da Cervia Milano Marittima a Cesenatico, San Mauro Mare fino a Forlì e anche Modena.

Oltre 200 giocatori hanno partecipato dal 19 al 23 agosto a questa iniziativa, riportando in campo il fascino del tennis di un tempo, tra racchette di legno, abbigliamento bianco e il caratteristico spirito conviviale della Romagna.

Grande attenzione alla solidarietà: l’edizione 2026 ha raccolto 4.300 euro a favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR), una delle iniziative dell’estate 2026. Le altre iniziative dell’estate 2026 sono state:

Bianco, Rosso e Legno: l’11 luglio, che ha ricordato la coppa Davis a Cervia dell’11.07.1982 e celebrato il cinquantesimo della Coppa Davis vinta dall’Italia in Cile nel 1976 con le famose magliette rosse.