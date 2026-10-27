Tennis in Bianco e Legno ha consegnato 4.300 euro all’Istituto Oncologico Romagnolo
Questa mattina 27 ottobre in Municipio a Cervia, alla presenza del sindaco Mirko Boschetti, l’Associazione Tennis in Bianco e Legno ha consegnato 4.300 euro, il ricavato dell’edizione 2026 della manifestazione, dell’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR), rappresentato dal vicepresidente Mario Pretolani.
Per Tennis in Bianco e Legno erano presenti Giancarlo Coffari, Gianluca Bagnara e Paolo Zamagna. Si chiude con un bilancio positivo dunque l’edizione 2026 di Tennis in Bianco e Legno, il progetto che ha unito sport, storia, tradizione e solidarietà coinvolgendo diversi circoli tennis romagnoli, da Cervia Milano Marittima a Cesenatico, San Mauro Mare fino a Forlì e anche Modena.
Oltre 200 giocatori hanno partecipato dal 19 al 23 agosto a questa iniziativa, riportando in campo il fascino del tennis di un tempo, tra racchette di legno, abbigliamento bianco e il caratteristico spirito conviviale della Romagna.
Grande attenzione alla solidarietà: l’edizione 2026 ha raccolto 4.300 euro a favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR), una delle iniziative dell’estate 2026. Le altre iniziative dell’estate 2026 sono state:
Bianco, Rosso e Legno: l’11 luglio, che ha ricordato la coppa Davis a Cervia dell’11.07.1982 e celebrato il cinquantesimo della Coppa Davis vinta dall’Italia in Cile nel 1976 con le famose magliette rosse.
“Il binomio tra sport e solidarietà, in Romagna”, dichiara Mario Pretolani, Vicepresidente IOR e Consigliere di riferimento per il territorio di Ravenna: “si conferma ben saldo: per noi come IOR è qualcosa di importante da salvaguardare, non soltanto dal punto di vista della raccolta fondi a favore della ricerca e delle attività di assistenza ai pazienti. Una vita attiva, non sedentaria, è infatti una delle abitudini che dovremmo prescriverci per restare in salute ed evitare varie patologie, tra cui il cancro.