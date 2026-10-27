Toscanini Academy Ensemble presenta “Musica Maestro!” a Russi

La stagione concertistica del Teatro Comunale di Russi prosegue mercoledì 28 ottobre con Toscanini Academy Ensemble, che presenta Musica Maestro!, un percorso musicale che attraversa alcune delle pagine più celebri del repertorio operistico e sinfonico, accanto a melodie e ritmi della tradizione popolare.

Guidato da Massimo Ferraguti, nella doppia veste di direttore e solista, l’ensemble accompagnerà il pubblico in un concerto ricco di atmosfere e contrasti, tra capolavori senza tempo e sonorità coinvolgenti. Il programma si aprirà con l’ouverture de Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart, per proseguire con la Siciliana e l’Intermezzo dalla Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni.

Saranno quindi protagoniste alcune celebri pagine del repertorio verdiano, con le sinfonie del Nabucco, dei Vespri siciliani e de La forza del destino, affiancate dalla suite dalla Carmen di Georges Bizet. Il viaggio musicale si sposterà poi verso atmosfere e ritmi popolari, con America di Henghel Gualdi, il celebre valzer Sul bel Danubio blu di Johann Strauss e la trascinante Marcia di Radetzky, per il gran finale. Un itinerario musicale che intreccia generi, epoche e culture, alternando momenti di grande intensità espressiva a passaggi brillanti e festosi.

Con Musica Maestro!, l’ensemble della Toscanini Academy invita gli spettatori a un viaggio sonoro capace di unire il fascino dei grandi classici alla vivacità delle melodie più amate, dove la tradizione classica incontra le sonorità popolari e si trasforma in un’esperienza capace di emozionare e divertire.