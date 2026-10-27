Via Baiona, lavori posticipati ma i residenti dei Lidi Nord tornano in piazza con fischietti e cartelli

Striscioni, cartelli e fischietti per far sentire la propria voce. I residenti dei Lidi Nord sono tornati oggi pomeriggio, 27 ottobre, in piazza del Popolo, sotto il balcone del municipio di Ravenna, in occasione del Consiglio comunale, per protestare contro la chiusura di un tratto di via Baiona, all’altezza dei due ponti, necessaria per realizzare due ponti ciclopedonali lungo la strada che collega Ravenna con Porto Corsini e i Lidi nord.

È la terza volta che i residenti si presentano in Comune per ribadire la propria contrarietà all’intervento e le preoccupazioni per le conseguenze sulla viabilità. E assicurano che non sarà l’ultima.

Sui cartelli si leggono messaggi come «La pazienza è finita» e «Basta bugie». Ieri il Comune ha annunciato il rinvio dell’avvio dei lavori, inizialmente previsto per il 3 novembre: il cantiere dovrebbe partire verso la fine del mese, a causa della mancata disponibilità del macchinario necessario per l’infissione dei pali, attualmente ancora impegnato in un cantiere in Sicilia.

Per i residenti, però, il rinvio non risolve di certo il problema. “Finché non fanno i lavori, riusciamo a passare da quella strada – osserva Rosella Barboni, che porta al collo il cartello «La pazienza è finita» -. La preoccupazione riguarda soprattutto i tempi effettivi del cantiere e il rischio che la chiusura si prolunghi fino alla primavera, quando le attività turistiche dei Lidi nord avranno bisogno di lavorare.

Nel mirino dei residenti c’è anche la gestione dell’intervento da parte dell’amministrazione comunale. Il nuovo rinvio, sostengono, è un ulteriore segnale di una programmazione insufficiente. A destare interrogativi sono soprattutto le tempistiche del cantiere e la durata delle operazioni.

A sostegno delle proprie critiche, i residenti richiamano anche altri cantieri e interventi a Porto Corsini che, a loro giudizio, procedono con difficoltà. Citano le strade dissestate e la situazione del Parco delle Dune, che considerano ancora lontano dalle condizioni promesse.

Resta aperta anche la contestazione sulle modalità con cui verranno realizzate le opere per la ciclovia. Secondo i residenti, si sarebbe potuto lavorare da un pontone, limitando così le ripercussioni sulla viabilità. È proprio il rischio di rimanere di fatto isolati a preoccupare maggiormente chi vive e lavora nella zona: durante la chiusura, le alternative per raggiungere Ravenna saranno via delle Valli oppure il traghetto per Marina di Ravenna. “Bastava fare le cose su un pontone e non c’era bisogno di chiudere strade”, sostiene Barboni, ricordando che nel progetto originario si parlava della possibilità di lavorare preferibilmente da pontone, evitando di interrompere il passaggio di mezzi, ciclisti e pedoni.

I manifestanti chiedono di conoscere le ragioni per cui questa soluzione non sarebbe stata adottata e invitano l’amministrazione a chiarire nel dettaglio le alternative valutate.

Neppure la prospettiva di agevolazioni per il traghetto, riferiscono, è bastata a convincerli. “Non ci comprano con l’abbonamento del traghetto gratis”.