Agrivoltaico a Conselice: approvata all’unanimità la mozione della maggioranza Comunità Protagonista

Nel consiglio comunale del 27 ottobre a Conselice è stata approvata all’unanimità la mozione relativa al progetto di impianto agrivoltaico a Conselice, presentata dal gruppo di maggioranza Comunità Protagonista.

Il documento chiarisce la posizione dei gruppi consiliari, orientata ad un parere negativo sul progetto di impianto agrivoltaico presentato da OX2 Italy SPV 2 srl nella sua attuale configurazione, alla luce delle criticità legate alla tutela del suolo agricolo, al paesaggio, alla sicurezza idraulica e alle possibili ricadute sul territorio.

La mozione impegna il Sindaco e la Giunta a seguire con continuità l’iter autorizzativo, a sostenere le osservazioni presentate dall’amministrazione comunale nelle sedi competenti e garantire un’informazione puntuale e trasparente. L’obiettivo è assicurare che il procedimento venga seguito con la massima attenzione e trasparenza e che, nelle sedi competenti, siano adeguatamente rappresentati gli interessi della comunità di Conselice.

Angelica Monaco, capogruppo di Comunità Protagonista, dichiara: «Siamo molto soddisfatti che, su un tema così importante per il futuro del nostro territorio, il Consiglio comunale abbia espresso una posizione unanime. È un segnale significativo di attenzione verso le preoccupazioni della cittadinanza e verso la necessità di tutelare il territorio di Conselice. Ci auguriamo che questa posizione condivisa trovi continuità nell’azione dell’Amministrazione e nel prosieguo del procedimento autorizzativo».

MOZIONE: Impegno della Giunta comunale e del Sindaco nel monitoraggio del procedimento autorizzativo relativo al progetto agrivoltaico proposto da OX2 ITALY SPV 2 S.R.L. sui terreni della CAB Massari nel territorio comunale di Conselice

Premesso che è in corso il procedimento autorizzativo relativo al progetto di impianto agrivoltaico proposto da OX2 ITALY SPV 2 S.R.L. sui terreni della CAB Massari nel territorio comunale di Conselice; che la transizione energetica, la riduzione delle emissioni climalteranti e lo sviluppo delle fonti rinnovabili rappresentano obiettivi strategici e condivisibili per il futuro del Paese e dei territori; che tali obiettivi devono essere perseguiti garantendo il giusto equilibrio tra produzione di energia da fonti rinnovabili, tutela del territorio, salvaguardia dell’attività agricola, protezione del paesaggio e qualità della vita delle comunità locali;

Considerato che l’intervento proposto interessa una porzione significativa del territorio comunale e presenta potenziali implicazioni sotto il profilo agricolo, paesaggistico, ambientale, idraulico e socioeconomico; che il Consiglio Comunale esprime parere negativo rispetto all’attuale progetto proposto da OX2 ITALY SPV 2 S.R.L; che l’Amministrazione Comunale ha già presentato nell’ambito del procedimento autorizzativo osservazioni e rilievi riguardanti le dimensioni dell’intervento, la tutela del suolo agricolo, gli impatti sul paesaggio, la sicurezza idraulica, la salute dei cittadini e la necessità di garantire concrete ricadute positive per il territorio; che la recente istruttoria pubblica svoltasi il 6 ottobre 2026 ha evidenziato una crescente preoccupazione della collettività per le conseguenze che la realizzazione del progetto potrebbe avere; che interventi di tale rilevanza richiedono il massimo grado di trasparenza, partecipazione e informazione nei confronti della cittadinanza;

Rilevato che il Consiglio Comunale ritiene condivisibili le osservazioni formulate dall’Amministrazione Comunale e la necessità di una loro costante valorizzazione e difesa nelle sedi competenti; che la piena informazione e il coinvolgimento dei cittadini rappresentano condizioni essenziali per garantire un’effettiva partecipazione alle scelte che incidono sul futuro del territorio;

Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta