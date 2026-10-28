Agrivoltaico a Conselice: approvata all’unanimità la mozione della maggioranza Comunità Protagonista
Nel consiglio comunale del 27 ottobre a Conselice è stata approvata all’unanimità la mozione relativa al progetto di impianto agrivoltaico a Conselice, presentata dal gruppo di maggioranza Comunità Protagonista.
Il documento chiarisce la posizione dei gruppi consiliari, orientata ad un parere negativo sul progetto di impianto agrivoltaico presentato da OX2 Italy SPV 2 srl nella sua attuale configurazione, alla luce delle criticità legate alla tutela del suolo agricolo, al paesaggio, alla sicurezza idraulica e alle possibili ricadute sul territorio.
La mozione impegna il Sindaco e la Giunta a seguire con continuità l’iter autorizzativo, a sostenere le osservazioni presentate dall’amministrazione comunale nelle sedi competenti e garantire un’informazione puntuale e trasparente. L’obiettivo è assicurare che il procedimento venga seguito con la massima attenzione e trasparenza e che, nelle sedi competenti, siano adeguatamente rappresentati gli interessi della comunità di Conselice.
Angelica Monaco, capogruppo di Comunità Protagonista, dichiara: «Siamo molto soddisfatti che, su un tema così importante per il futuro del nostro territorio, il Consiglio comunale abbia espresso una posizione unanime. È un segnale significativo di attenzione verso le preoccupazioni della cittadinanza e verso la necessità di tutelare il territorio di Conselice. Ci auguriamo che questa posizione condivisa trovi continuità nell’azione dell’Amministrazione e nel prosieguo del procedimento autorizzativo».
MOZIONE: Impegno della Giunta comunale e del Sindaco nel monitoraggio del procedimento autorizzativo relativo al progetto agrivoltaico proposto da OX2 ITALY SPV 2 S.R.L. sui terreni della CAB Massari nel territorio comunale di Conselice
Premesso che è in corso il procedimento autorizzativo relativo al progetto di impianto agrivoltaico proposto da OX2 ITALY SPV 2 S.R.L. sui terreni della CAB Massari nel territorio comunale di Conselice; che la transizione energetica, la riduzione delle emissioni climalteranti e lo sviluppo delle fonti rinnovabili rappresentano obiettivi strategici e condivisibili per il futuro del Paese e dei territori; che tali obiettivi devono essere perseguiti garantendo il giusto equilibrio tra produzione di energia da fonti rinnovabili, tutela del territorio, salvaguardia dell’attività agricola, protezione del paesaggio e qualità della vita delle comunità locali;
Considerato che l’intervento proposto interessa una porzione significativa del territorio comunale e presenta potenziali implicazioni sotto il profilo agricolo, paesaggistico, ambientale, idraulico e socioeconomico; che il Consiglio Comunale esprime parere negativo rispetto all’attuale progetto proposto da OX2 ITALY SPV 2 S.R.L; che l’Amministrazione Comunale ha già presentato nell’ambito del procedimento autorizzativo osservazioni e rilievi riguardanti le dimensioni dell’intervento, la tutela del suolo agricolo, gli impatti sul paesaggio, la sicurezza idraulica, la salute dei cittadini e la necessità di garantire concrete ricadute positive per il territorio; che la recente istruttoria pubblica svoltasi il 6 ottobre 2026 ha evidenziato una crescente preoccupazione della collettività per le conseguenze che la realizzazione del progetto potrebbe avere; che interventi di tale rilevanza richiedono il massimo grado di trasparenza, partecipazione e informazione nei confronti della cittadinanza;
Rilevato che il Consiglio Comunale ritiene condivisibili le osservazioni formulate dall’Amministrazione Comunale e la necessità di una loro costante valorizzazione e difesa nelle sedi competenti; che la piena informazione e il coinvolgimento dei cittadini rappresentano condizioni essenziali per garantire un’effettiva partecipazione alle scelte che incidono sul futuro del territorio;
Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta
- 1. a seguire con la massima attenzione e continuità l’intero iter autorizzativo del progetto, monitorandone ogni fase e mantenendo un costante confronto con gli enti competenti;
- 2. a sostenere e rappresentare in tutte le sedi istituzionali preposte le osservazioni già formulate dall’Amministrazione Comunale, nonché eventuali ulteriori richieste e integrazioni che si rendessero necessarie a tutela degli interessi dei cittadini di Conselice;
- 3. a promuovere ogni iniziativa utile affinché siano assicurati per la comunità di Conselice benefici concreti, misurabili e duraturi, proporzionati agli interventi che verranno realizzati;
- 4. a garantire un costante dialogo con la cittadinanza, le associazioni, le organizzazioni agricole, le attività economiche e tutti i soggetti interessati, favorendo momenti pubblici di confronto e aggiornamento;
- 5. a dare la massima pubblicità e visibilità ai principali passaggi del procedimento, alle osservazioni presentate, ai pareri espressi e agli esiti delle diverse fasi autorizzative, utilizzando tutti gli strumenti di comunicazione istituzionale disponibili;
- 6. a operare affinché ogni decisione finale tenga conto del principio di equilibrio tra gli obiettivi della transizione energetica e la tutela del territorio, del paesaggio, dell’agricoltura e della qualità della vita della comunità di Conselice.