Aperta la chiamata pubblica per appassionati di teatro, per diventare Visionari con ErosAntEros

La chiamata pubblica ha l’obiettivo di creare un gruppo di spettatrici e spettatori attivi, i Visionari, che si impegnano a esaminare spettacoli teatrali, inviati in risposta al bando L’Italia dei Visionari, rete nazionale promossa da Kilowatt Festival di Sansepolcro di cui ErosAntEros – POLIS Teatro Festival è partner.

Per entrare nel gruppo Visionari di Ravenna non sono necessarie particolari competenze, ma curiosità e passione per il teatro, nonché la disponibilità a riunirsi tra dicembre 2026 e marzo 2027 per quattro incontri collettivi. Il primo incontro avrà luogo il 2 dicembre dalle ore 20:30 presso CittAttiva (via G. Carducci, 14 – Ravenna). Quelli successivi si svolgeranno con cadenza mensile. I dettagli verranno resi noti durante il primo incontro.