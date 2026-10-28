Teatro|
Aperta la chiamata pubblica per appassionati di teatro, per diventare Visionari con ErosAntEros
Torna a Ravenna il progetto partecipativo dei Visionari di ErosAntEros che apre anche quest’anno una chiamata pubblica per permettere a tutte le persone appassionate o incuriosite dal teatro di scegliere due spettacoli da inserire nel programma della 10a edizione di POLIS Teatro Festival, a maggio 2027.
La chiamata pubblica ha l’obiettivo di creare un gruppo di spettatrici e spettatori attivi, i Visionari, che si impegnano a esaminare spettacoli teatrali, inviati in risposta al bando L’Italia dei Visionari, rete nazionale promossa da Kilowatt Festival di Sansepolcro di cui ErosAntEros – POLIS Teatro Festival è partner.
Per entrare nel gruppo Visionari di Ravenna non sono necessarie particolari competenze, ma curiosità e passione per il teatro, nonché la disponibilità a riunirsi tra dicembre 2026 e marzo 2027 per quattro incontri collettivi. Il primo incontro avrà luogo il 2 dicembre dalle ore 20:30 presso CittAttiva (via G. Carducci, 14 – Ravenna). Quelli successivi si svolgeranno con cadenza mensile. I dettagli verranno resi noti durante il primo incontro.
È possibile iscriversi entro il 30 novembre 2026 compilando il seguente form: https://forms.gle/iao6vs6ducjT5PqS7
Partecipazione gratuita, riservata ai soci dell’associazione EROSANTEROS APS.
L’Italia dei Visionari è un progetto di formazione dello “spettatore attivo” promosso da CapoTrave/ Kilowatt al quale ErosAntEros – POLIS Teatro Festival aderisce dal 2020 in rete con altre realtà italiane. In ognuna delle città partner viene formato un gruppo di appassionati di arti performative, i Visionari, incaricati di esaminare i materiali pervenuti da compagnie emergenti tramite un unico bando nazionale. I Visionari di ogni città, in completa autonomia rispetto agli altri, scelgono così quelli da inserire nella programmazione di ciascuno dei partner.