Bagnacavallo, nuova asta per l’immobile comunale di via Minella: base ridotta a 113.400 euro

L’avviso completo e la documentazione tecnica sono consultabili sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, raggiungibile anche attraverso il sito istituzionale del Comune di Bagnacavallo. Per informazioni sulla procedura d’asta è possibile contattare il Servizio Appalti e Acquisti dell’Unione al numero 0545 299399.