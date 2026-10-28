Bagnacavallo, nuova asta per l’immobile comunale di via Minella: base ridotta a 113.400 euro
Il Comune di Bagnacavallo torna a mettere in vendita l’immobile di via Minella 1, all’incrocio con via Marconi. Per il secondo tentativo di vendita pubblica, la base d’asta è stata ridotta del 10%, passando da 126mila a 113.400 euro.
L’asta si terrà il 2 marzo 2027 alle 8.30, nella sala Appalti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in piazza dei Martiri 1 a Lugo. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 13 di lunedì 1° marzo 2027.
L’immobile – in una posizione centrale della città – è costituito da un fabbricato residenziale suddiviso in due unità abitative, con relative pertinenze esterne, per una superficie catastale complessiva di circa 157 metri quadrati. La prima unità comprende un appartamento al piano terra con piano seminterrato, mentre la seconda si trova al primo piano.
L’aggiudicazione avverrà mediante pubblico incanto, a favore del miglior offerente. Le offerte dovranno essere esclusivamente in aumento rispetto alla base d’asta.
Gli interessati possono visionare l’immobile previo appuntamento con l’Area tecnica del Comune di Bagnacavallo, contattando il numero 0545 280868.
L’avviso completo e la documentazione tecnica sono consultabili sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, raggiungibile anche attraverso il sito istituzionale del Comune di Bagnacavallo. Per informazioni sulla procedura d’asta è possibile contattare il Servizio Appalti e Acquisti dell’Unione al numero 0545 299399.