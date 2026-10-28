Bassa Romagna, nuovo Piano urbanistico dopo le alluvioni: pubblicata una gara da 139mila euro per completare il Pug

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha pubblicato un bando da oltre 139mila euro per aggiornare e completare il Piano urbanistico generale (Pug), lo strumento che definirà le strategie di sviluppo e trasformazione del territorio nei prossimi anni. Il nuovo piano dovrà tenere conto anche delle conseguenze delle alluvioni del 2023 e del 2024, che hanno modificato profondamente il quadro delle conoscenze e delle esigenze territoriali, rendendo necessario rivedere parte del lavoro di pianificazione già svolto.

La procedura aperta riguarda l’affidamento di un servizio specialistico per l’aggiornamento, lo sviluppo e il completamento degli elaborati del Pug, con l’obiettivo di arrivare all’approvazione definitiva dello strumento urbanistico entro il 30 giugno 2028, termine previsto dal programma regionale di finanziamento.

Il percorso di elaborazione del Piano era stato avviato negli anni scorsi in attuazione della legge urbanistica regionale e aveva già portato alla predisposizione di una parte significativa della documentazione tecnica, oltre allo svolgimento di incontri e consultazioni con enti, amministratori e portatori di interesse.

Nel frattempo, però, il contesto è cambiato. Le alluvioni che hanno colpito la Romagna nel 2023 e nel 2024 hanno reso ancora più centrale il tema della sicurezza idraulica, mentre l’evoluzione degli strumenti di pianificazione sovraordinata, delle normative e delle conoscenze territoriali richiede un aggiornamento degli elaborati esistenti.

Il nuovo Pug dovrà quindi affrontare alcune delle principali questioni legate al futuro della Bassa Romagna, a partire dalla rigenerazione urbana e dal contenimento del consumo di suolo, due obiettivi che puntano a privilegiare il recupero e la trasformazione degli spazi esistenti rispetto all’espansione delle aree urbanizzate.

Particolare attenzione sarà riservata alla resilienza ai cambiamenti climatici e alla prevenzione del rischio idraulico, temi diventati prioritari dopo gli eventi alluvionali degli ultimi anni. Il Piano dovrà inoltre individuare strategie per la valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico, il miglioramento della qualità urbana e lo sviluppo sostenibile delle comunità locali.

L’obiettivo è dotare il territorio di uno strumento capace di orientare le future trasformazioni urbanistiche, tenendo insieme le esigenze ambientali, sociali ed economiche e aggiornando le strategie alla luce delle criticità emerse negli ultimi anni.

La gara ha un importo a base d’asta di 139.244,45 euro, oltre agli oneri previsti dalla normativa vigente, ed è rivolta a professionisti, società e operatori qualificati nel settore della pianificazione urbanistica, in possesso dei requisiti richiesti dal bando.

L’affidamento avverrà attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basato sul rapporto tra qualità tecnica e prezzo, con particolare attenzione alle caratteristiche delle proposte progettuali.

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 13 di lunedì 16 novembre 2026, esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma Sater della Regione Emilia-Romagna. La prima seduta pubblica virtuale, dedicata all’apertura della documentazione amministrativa, è fissata per martedì 17 novembre alle 8.30.