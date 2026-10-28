Calcio a 5: la Futsal Faenza fa il tris anzi di più

Due partite in pochi giorni e altrettante vittorie per la Futsal Faenza che giocando in casa al PalaCattani ha fatto bottino pieno.

Nella gara di coppa Velez giocata a tarda ora durante la settimana, la squadra guidata da mister Luca Gatti, ha battuto ai rigori il Città di Rubicone, squadra di categoria superiore, dopo aver chiuso in parità i tempi regolamentari. Qualche rammarico per i gol falliti e la conclusione ai rigori che hanno dato qualche apprensione, ma anche caricato la squadra.