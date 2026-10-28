Calcio a 5: la Futsal Faenza fa il tris anzi di più
Due partite in pochi giorni e altrettante vittorie per la Futsal Faenza che giocando in casa al PalaCattani ha fatto bottino pieno.
Nella gara di coppa Velez giocata a tarda ora durante la settimana, la squadra guidata da mister Luca Gatti, ha battuto ai rigori il Città di Rubicone, squadra di categoria superiore, dopo aver chiuso in parità i tempi regolamentari. Qualche rammarico per i gol falliti e la conclusione ai rigori che hanno dato qualche apprensione, ma anche caricato la squadra.
Due giorni dopo nel turno di campionato con Polisportiva San Martino di Bologna, la squadra manfreda ha vinto 6-2 con doppiette di Garbin e Ferrara, gol di Valmori e Nannini-
Tre vittorie su tre partite in campionato che ora si ferma fino al 7 novembre quando Futsal Faenza sarà impegnata ancora in casa con il Villa Futsal Club.