Consiglio comunale di Cotignola il 29 ottobre: in discussione la gestione della farmacia e due mozioni su Lea Melandri e natalità
Il Consiglio comunale di Cotignola tornerà a riunirsi giovedì 29 ottobre alle 18.30 per discutere il futuro della farmacia comunale e due ordini del giorno dedicati al riconoscimento dell’opera di Lea Melandri e al sostegno alla genitorialità. Sono questi i principali temi della seduta, che prevede complessivamente cinque punti all’ordine del giorno, comprese le comunicazioni iniziali e l’approvazione dei verbali della precedente riunione.
Uno dei provvedimenti più rilevanti riguarda l’affidamento della gestione della farmacia comunale alla società in house Ravenna Farmacie Srl per vent’anni, dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2046. La proposta, che sarà illustrata dall’assessore Ricci, prevede l’esame dei provvedimenti necessari a definire il futuro assetto gestionale del servizio.
L’assemblea sarà quindi chiamata a confrontarsi su una scelta amministrativa destinata a incidere sull’organizzazione della farmacia comunale nel lungo periodo, attraverso il possibile affidamento a una società a controllo pubblico.
La seconda parte della seduta sarà dedicata a due ordini del giorno presentati dal gruppo consiliare Insieme per Cotignola Centrosinistra.
Il primo, illustrato dalla consigliera Gloria Comandini, riguarda il riconoscimento del valore culturale e civile dell’opera di Lea Melandri e il sostegno alla richiesta di riesame per la concessione dell’assegno straordinario vitalizio previsto dalla Legge Bacchelli, la normativa che consente di riconoscere un sostegno economico a personalità che si siano distinte nel mondo della cultura e si trovino in particolari condizioni economiche.
Il documento porterà quindi all’attenzione del Consiglio comunale la figura e il contributo culturale di Lea Melandri, insieme alla richiesta di una nuova valutazione della possibilità di concederle il beneficio previsto dalla legge.
L’ultimo punto all’ordine del giorno sarà presentato dalla consigliera Simona Davenia e riguarderà il sostegno al percorso della Regione Emilia-Romagna verso una legge organica sulla genitorialità e sul contrasto alla denatalità. La proposta intende esprimere una posizione del Consiglio comunale rispetto all’iniziativa legislativa regionale dedicata alle politiche familiari e al calo delle nascite.