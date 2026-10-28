Consiglio comunale di Cotignola il 29 ottobre: in discussione la gestione della farmacia e due mozioni su Lea Melandri e natalità

Il Consiglio comunale di Cotignola tornerà a riunirsi giovedì 29 ottobre alle 18.30 per discutere il futuro della farmacia comunale e due ordini del giorno dedicati al riconoscimento dell’opera di Lea Melandri e al sostegno alla genitorialità. Sono questi i principali temi della seduta, che prevede complessivamente cinque punti all’ordine del giorno, comprese le comunicazioni iniziali e l’approvazione dei verbali della precedente riunione.

Uno dei provvedimenti più rilevanti riguarda l’affidamento della gestione della farmacia comunale alla società in house Ravenna Farmacie Srl per vent’anni, dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2046. La proposta, che sarà illustrata dall’assessore Ricci, prevede l’esame dei provvedimenti necessari a definire il futuro assetto gestionale del servizio.

L’assemblea sarà quindi chiamata a confrontarsi su una scelta amministrativa destinata a incidere sull’organizzazione della farmacia comunale nel lungo periodo, attraverso il possibile affidamento a una società a controllo pubblico.

La seconda parte della seduta sarà dedicata a due ordini del giorno presentati dal gruppo consiliare Insieme per Cotignola Centrosinistra.

Il primo, illustrato dalla consigliera Gloria Comandini, riguarda il riconoscimento del valore culturale e civile dell’opera di Lea Melandri e il sostegno alla richiesta di riesame per la concessione dell’assegno straordinario vitalizio previsto dalla Legge Bacchelli, la normativa che consente di riconoscere un sostegno economico a personalità che si siano distinte nel mondo della cultura e si trovino in particolari condizioni economiche.

Il documento porterà quindi all’attenzione del Consiglio comunale la figura e il contributo culturale di Lea Melandri, insieme alla richiesta di una nuova valutazione della possibilità di concederle il beneficio previsto dalla legge.