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D14: svincolo di Fornace Zarattini chiuso per una notte

28 ottobre 2026 | 17:10
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di Redazione

Redazione

D14: svincolo di Fornace Zarattini chiuso per una notte

Società Autostrade comunica che sulla D14 Diramazione per Ravenna, è stato aggiornato il programma di chiusura dello svincolo di Fornace Zarattini.

Il suddetto svincolo sarà chiuso dalle 21:00 di mercoledì 28 alle 5:00 di giovedì 29 ottobre, in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.  In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Bagnacavallo.

 