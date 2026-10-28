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D14: svincolo di Fornace Zarattini chiuso per una notte
28 ottobre 2026 | 17:10
Società Autostrade comunica che sulla D14 Diramazione per Ravenna, è stato aggiornato il programma di chiusura dello svincolo di Fornace Zarattini.
Il suddetto svincolo sarà chiuso dalle 21:00 di mercoledì 28 alle 5:00 di giovedì 29 ottobre, in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Bagnacavallo.