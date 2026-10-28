Due gattini di poche settimane abbandonati al freddo a Bagnacavallo: un cittadino li salva. Ora l’Enpa cerca testimoni

Due gattini di poche settimane sono stati trovati abbandonati all’interno di uno scatolone, accanto ai cassonetti dei rifiuti a Bagnacavallo, e salvati grazie all’intervento di un cittadino che ha sentito i loro miagolii. I piccoli, recuperati completamente infreddoliti, sono stati affidati all’Infermeria Felina di Bizzuno, dove una balia si sta prendendo cura di loro. Sull’episodio è intervenuta anche l’Enpa di Lugo, che ha trasmesso le informazioni alle autorità locali per consentire gli accertamenti e risalire ai responsabili dell’abbandono.

Il ritrovamento è avvenuto lunedì 26 ottobre, nel tardo pomeriggio, in via Cocchi, all’incrocio con via Superiore. Un cittadino di nome Roberto si era recato ai cassonetti per conferire i rifiuti quando ha sentito dei miagolii provenire da una scatola di cartone abbandonata nelle vicinanze. Avvicinandosi, ha scoperto che all’interno si trovavano due gattini ancora molto piccoli, esposti al freddo e senza alcuna protezione adeguata.

L’uomo ha immediatamente contattato una volontaria dell’Infermeria Felina di Bizzuno, permettendo di organizzare il recupero degli animali e il loro trasferimento nella struttura. Non è stato possibile stabilire quanto tempo i due cuccioli avessero trascorso nello scatolone: potrebbero essere stati lasciati lì nella stessa mattinata, nel pomeriggio oppure addirittura la sera precedente.

Le condizioni dei piccoli rendevano particolarmente urgente l’intervento. Come spiegano i volontari, i gattini che non hanno ancora compiuto un mese non sono in grado di regolare autonomamente la propria temperatura corporea e hanno bisogno del calore della madre o di un supporto termico adeguato. Senza queste condizioni, soprattutto quando le temperature si abbassano, rischiano di morire nel giro di poche ore.

Grazie alla segnalazione, entrambi sono stati messi al sicuro e affidati a una balia, che si sta occupando della loro alimentazione e delle cure necessarie.

L’Enpa di Lugo ha già segnalato l’accaduto alle autorità locali, che potranno valutare anche le immagini delle telecamere presenti in diversi punti della zona, nel tentativo di individuare chi abbia abbandonato i gattini.

L’associazione ricorda che l’abbandono di animali costituisce un reato previsto dall’articolo 727 del Codice penale e che la legge 82/2025, entrata in vigore il 1° luglio 2025, ha rafforzato le disposizioni a tutela degli animali.

Per contribuire agli accertamenti, i volontari rivolgono un appello alla cittadinanza: chiunque abbia notato movimenti sospetti nei pressi dei cassonetti di via Cocchi o sia in possesso di informazioni utili è invitato a contattare l’Infermeria Felina al numero 329 3163050 oppure all’indirizzo email lugo@enpa.org.