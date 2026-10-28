Farolfi e Vicari (FDI): per i disagi lungo la SP302 in località Ponte Nono i cittadini chiedano conto alla Provincia

Marta Farolfi, Senatrice della Repubblica per Fratelli d’Italia e Riccardo Vicari, Consigliere provinciale meloniano affermano che i disagi viari lungo la Strada Provinciale 302 in località Ponte Nono continuano a pesare gravemente su residenti, lavoratori e imprese della Valle del Lamone e che la responsabilità dei ritardi è della Provincia.

La Senatrice Marta Farolfi pone l’accento sui ritardi ricordando che “le risorse economiche per l’intervento, pari a due milioni di euro, sono state stanziate dal Governo Meloni già nell’estate del 2023… tutte le competenze – dalla progettazione alla scelta della ditta, fino all’esecuzione dei lavori – sono in capo alla Provincia, che a più di tre anni dall’alluvione prospetta un termine dei cantieri solo tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027… e ha sistematicamente respinto tutte le proposte alternative avanzate dal Sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli, per alleggerire i disagi alla popolazione”.