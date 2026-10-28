L’Unione della Romagna Faentina mette a disposizione quasi 50 mila euro per l’accesso al credito delle imprese

L’Unione della Romagna Faentina rinnova il proprio impegno a sostegno dell’economia reale del territorio mettendo in campo un fondo da 49.456,33 euro. Le risorse sono destinate ai Consorzi Fidi e alle Cooperative di Garanzia (Confidi), le realtà che aiutano le aziende locali a ottenere prestiti dalle banche offrendo garanzie istituzionali. Obiettivo dell’intervento è di abbattere i costi di gestione e alleggerire i tassi di interesse sui finanziamenti destinati alle imprese locali, rendendo più agevole l’accesso al credito sia per la liquidità quotidiana che per i nuovi investimenti.