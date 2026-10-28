L’Unione della Romagna Faentina mette a disposizione quasi 50 mila euro per l’accesso al credito delle imprese
L’Unione della Romagna Faentina rinnova il proprio impegno a sostegno dell’economia reale del territorio mettendo in campo un fondo da 49.456,33 euro. Le risorse sono destinate ai Consorzi Fidi e alle Cooperative di Garanzia (Confidi), le realtà che aiutano le aziende locali a ottenere prestiti dalle banche offrendo garanzie istituzionali. Obiettivo dell’intervento è di abbattere i costi di gestione e alleggerire i tassi di interesse sui finanziamenti destinati alle imprese locali, rendendo più agevole l’accesso al credito sia per la liquidità quotidiana che per i nuovi investimenti.
I contributi saranno suddivisi tra i Confidi ammessi che presenteranno domanda entro il 25 novembre 2026. L’80 per cento del fondo verrà distribuito in base all’ammontare delle garanzie concesse dalle cooperative alle aziende del territorio negli ultimi tre anni (2023-2025), mentre il restante 20 per cento terrà conto dell’effettivo utilizzo dei fondi assegnati nell’annualità precedente. Per garantire un sostegno equo e diffuso, l’avviso prevede una quota minima del 3 per cento per ciascun intermediario e un tetto massimo del 40 per cento. I Confidi utilizzeranno queste risorse per ridurre direttamente i tassi TAEG e coprire le spese di garanzia per le imprese aventi unità locale e/o sede legale nel territorio dei sei comuni dell’Unione.
I Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia in possesso dei requisiti di legge possono presentare domanda inviando il modulo all’indirizzo di posta elettronica certificata pec@cert.romagnafaentina.it entro e non oltre le ore 23.59 del 25 novembre 2026.
L’avviso completo e la relativa modulistica di partecipazione sono consultabili sul sito istituzionale dell’Unione della Romagna Faentina nella sezione dedicata agli avvisi (https://www.romagnafaentina.it/novita/avvisi/contributi-per-consorzi-fidi-eo-cooperative-di-garanzia-finalizzati-a-favorire-laccesso-al-credito-delle-imprese-dellunione-anno-2026).