Mixer premia gli studenti dell’Itis Nullo Baldini, oltre 150 ragazzi e ragazze coinvolti nelle attività

Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di consegna delle borse di studio istituite da Mixer S.p.A. per gli studenti e le studentesse dell’indirizzo Chimica dell’ITIS Nullo Baldini di Ravenna che si sono distinti per il rendimento scolastico nelle discipline caratterizzanti il percorso di studi.

Per l’anno scolastico 2025-26 il riconoscimento è stato assegnato a Mattia Cambi e Stefano Zanotti della classe 3^ACM, premiati ex aequo, a Federico Alpi della classe 4^BCM-CN e ad Alice Porfiri della classe 5^BEI-CM.

La selezione ha preso in considerazione i risultati ottenuti nelle materie di Tecnologie chimiche industriali, Chimica organica e biochimica, Chimica analitica e strumentale e Lingua inglese.

Alla cerimonia hanno partecipato, per Mixer, l’amministratore delegato Andrea Galanti, la responsabile del personale Federica Battistini e la responsabile comunicazione e marketing Greta Faccani, insieme al dirigente scolastico Antonio Grimaldi, ai docenti, agli studenti premiati e alle loro famiglie.

I vincitori della borsa di studio hanno inoltre trascorso una giornata all’interno del laboratorio aziendale Mixer, affiancati dal team tecnico, osservando le attività svolte ogni giorno nelle aree ricerca e sviluppo e controllo qualità.

La consegna delle borse di studio rappresenta uno dei momenti conclusivi del progetto di collaborazione che da anni lega Mixer e l’ITIS Baldini. Nel corso dell’anno scolastico 2025-26 le attività dedicate agli studenti dell’indirizzo di Chimica hanno incluso visite aziendali per le classi quarte e quinte, approfondimenti tecnici su temi collegati al programma scolastico e un incontro rivolto alle classi terze per conoscere l’azienda partendo proprio dalle curiosità degli studenti.

Antonio Grimaldi, dirigente scolastico dell’ITIS Nullo Baldini: “Esprimo ancora una volta il mio compiacimento per il perdurare di questa significativa collaborazione con questa importante azienda del territorio, la quale continua, in maniera positiva, a riconoscere e valorizzare l’impegno e la preparazione dei nostri ragazzi, premiandoli con una borsa di studio, sempre intrecciata ad un efficace percorso di relazione, di studio e di approfondimento. Le nostre studentesse e i nostri studenti hanno così la possibilità di vedere riconosciuti il proprio interesse, il proprio impegno, insieme alla soddisfazione dei risultati che ad essi fanno seguito. Il rapporto molto positivo tra l’azienda Mixer e l’ITIS Nullo Baldini trova quindi ancora una volta una piena e concreta conferma, certo segno di una preziosa collaborazione”.

Andrea Galanti, amministratore delegato di Mixer S.p.A.: “Siamo davvero orgogliosi di condividere questo percorso con l’ITIS di Ravenna. Ringraziamo il Dirigente Scolastico, gli insegnanti per il supporto e gli studenti che hanno partecipato con curiosità, interesse e impegno. La qualità dei giovani coinvolti e la formazione ricevuta all’ITIS sono elementi di indiscusso valore e ci prepariamo a continuare questo progetto con rinnovato entusiasmo”.

Accanto al percorso dedicato a Chimica, è stato ulteriormente sviluppato anche il programma rivolto agli studenti dell’indirizzo Informatica. Le attività hanno previsto visite in azienda per le classi quarte, con il coinvolgimento delle aree automazione, programmazione e informatica, e il laboratorio “Idee in costruzioni” destinato alle classi quinte, un’esperienza pratica ideata da Mixer per raccontare l’evoluzione organizzativa e tecnologica di un’impresa manifatturiera.

Complessivamente il progetto ha coinvolto oltre 150 studenti e studentesse, confermando l’obiettivo condiviso di creare occasioni di confronto diretto tra formazione tecnica e realtà produttiva del territorio.