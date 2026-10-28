Presidente de Pascale inaugura interventi post alluvione su SP302 a San Cassiano di Brisighella e su SP63 in località La Valletta

Strade più sicure e collegamenti ripristinati nella valle del Lamone, duramente colpita dalle alluvioni del 2023. Sono stati inaugurati oggi dal presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale lavori di ripristino e messa in sicurezza della Strada provinciale 302, la “Brisighellese-Ravennate”, in località San Cassiano di Brisighella, e della Strada provinciale 63, in località La Valletta.

Gli interventi rientrano nel più ampio programma di ripristino e messa in sicurezza della rete viaria provinciale, gravemente danneggiata dalle alluvioni del 2023 e del 2024, che hanno provocato frane e dissesti, compromettendo collegamenti essenziali per la mobilità quotidiana di cittadine e cittadini, per le attività delle imprese e per l’accessibilità dei territori collinari e appenninici.

All’inaugurazione, oggi, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, la presidente della Provincia di Ravenna, Valentina Palli, i sindaci di Brisighella, Massimiliano Pederzoli, e di Marradi, Tommaso Triberti, il vicecommissario alla ricostruzione in Emilia-Romagna, Gianluca Loffredo, e il prefetto di Ravenna, Raffaele Ricciardi.

“Oggi è una giornata importante per le comunità della valle del Lamone, che possono tornare a contare su due strade più sicure, fondamentali per la vita quotidiana di chi vive e lavora in questi territori – afferma il presidente de Pascale -. Dopo le alluvioni del maggio 2023 si è lavorato senza perdere tempo, dalla progettazione alle indagini, dalle gare d’appalto all’apertura dei cantieri. Essere qui oggi e vedere la conclusione di lavori avviati quando ero presidente della Provincia di Ravenna è per me motivo di grande soddisfazione. Voglio ringraziare la presidente Valentina Palli, che ha portato avanti interventi di grande complessità, la struttura commissariale, i sindaci e tutte le persone che hanno contribuito a raggiungere questo traguardo. La ricostruzione si misura anche attraverso risultati concreti come questi: opere che restituiscono sicurezza e collegamenti fondamentali alle nostre comunità. Dietro queste opere c’è un importante lavoro di squadra, che vogliamo proseguire con la stessa determinazione, per completare gli interventi urgenti e realizzare le opere strutturali di cui i nostri territori hanno bisogno”.

“Oggi restituiamo al territorio due infrastrutture fondamentali e, insieme ad esse, una maggiore sicurezza e accessibilità per le comunità locali – dichiara la presidente della Provincia di Ravenna, Valentina Palli -. Questi risultati sono il frutto di un grande lavoro di squadra che ha coinvolto la struttura commissariale, la Regione, la Provincia, i Comuni e tutti i soggetti che hanno contribuito alla progettazione e alla realizzazione stessa degli interventi, che ricordiamo sono stati tecnicamente complessi, lunghi, calcolati in ogni minimo dettaglio. Dopo l’emergenza abbiamo affrontato un percorso complesso, ma con determinazione siamo riusciti a trasformare le risorse disponibili in opere concrete e attese dal territorio. Le alluvioni del 2023 hanno messo a dura prova il nostro sistema infrastrutturale e le nostre comunità. Con l’inaugurazione di oggi compiamo un ulteriore passo avanti nel ritorno alla normalità, garantendo collegamenti strategici per la mobilità quotidiana, l’attività economica e la coesione dei territori dell’area collinare e appenninica. In particolare, quello su La Valletta è uno degli interventi più complessi realizzati negli ultimi anni sulla rete viaria provinciale, reso necessario da una situazione particolarmente delicata sotto il profilo geomorfologico, con la realizzazione di verifiche puntuali sul terreno e l’intervento su 15 metri di frana. L’opera, dal valore complessivo di oltre 3 milioni di euro, ha richiesto soluzioni ingegneristiche avanzate per garantire la sicurezza e la piena funzionalità della SP 63. La ricostruzione prosegue, ma questa giornata testimonia che l’impegno delle istituzioni sta producendo risultati tangibili e mantenendo le promesse fatte in tempo di emergenza”.