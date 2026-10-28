alberi in pericolo|
Quei due tigli nell’ex Seminario di Ravenna meritano di vivere: ricorso al TAR di alcuni cittadini
Dopo i pini, adesso nel mirino ci sono i tigli. Secondo alcuni cittadini che presentano con ricorso al TAR, “tigli ultracentenari monumentali sanissimi sono in abbattimento… nel giardino dell’ex Seminario di Ravenna, tuttora di proprietà della Curia, nell’ala già sede del Liceo Scientifico Alfredo Oriani ed ora dell’Università di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, in via Oberdan 1, pieno centro storico di Ravenna.”
Alcuni cittadini, “preoccupatissimi per la prevista perdita di un patrimonio rilevantissimo di tutta la città, si sono rivolti al dottore forestale e arboricoltore Gian Pietro Cantiani, che la scorsa settimana ha visitato personalmente gli alberi e redatto un’accurata relazione asseverata: confermato il grande valore ornamentale ed ecosistemico, mentre lo stato di salute è molto buono, per cui gli alberi sono stati classificati in classe di pericolosità molto bassa. Incomprensibile come Soprintendenza e Comune possano aver acconsentito.”
“Davanti ad una procedura come questa, che lascia basiti, i cittadini, supportati dall’associazione Animal Liberation OdV ed assistiti dall’avvocata Virginia Cuffaro, hanno depositato oggi un ricorso presso il TAR Emilia Romagna, impugnando l’autorizzazione emessa dal Comune di Ravenna. Nel frattempo, organizzano un flash mob dalle ore 13.30 alle 13.40 di giovedì 29 ottobre, presso l’accesso alla Facoltà di Giurisprudenza in via Oberdan n. 1, e un presidio venerdì 30 ottobre, sempre in via Oberdan, a partire dalle ore 7.00, quando dovrebbero iniziare gli abbattimenti.”