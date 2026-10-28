Quei due tigli nell’ex Seminario di Ravenna meritano di vivere: ricorso al TAR di alcuni cittadini

Alcuni cittadini, “preoccupatissimi per la prevista perdita di un patrimonio rilevantissimo di tutta la città, si sono rivolti al dottore forestale e arboricoltore Gian Pietro Cantiani, che la scorsa settimana ha visitato personalmente gli alberi e redatto un’accurata relazione asseverata: confermato il grande valore ornamentale ed ecosistemico, mentre lo stato di salute è molto buono, per cui gli alberi sono stati classificati in classe di pericolosità molto bassa. Incomprensibile come Soprintendenza e Comune possano aver acconsentito.”