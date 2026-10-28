Ravenna, che spreco! Avanti 2-0, si fa rimontare dal Carpi ed esce dalla Coppa Italia ai rigori
l Ravenna getta al vento una partita che sembrava ormai vinta e saluta la Coppa Italia Serie C al termine di una sfida rocambolesca. Al Cabassi di Carpi succede di tutto: i giallorossi, avanti 2-0 grazie a una doppietta di Spini, dominano per 80 minuti, sprecano diverse occasioni per chiudere i conti, colpiscono due traverse e subiscono una clamorosa rimonta nel finale. Quando la sconfitta sembra inevitabile, però, Esposito firma al 94′ il gol del 3-3 che porta la sfida ai calci di rigore, dove a spuntarla sono i padroni di casa.
La squadra di Andrea Mandorlini, reduce dalla convincente vittoria in campionato contro la Vis Pesaro, affronta la gara con personalità e prende progressivamente il controllo del gioco. Dopo alcune buone occasioni, è Spini a sbloccare il risultato al 38′ con una potente conclusione di sinistro, prima di firmare il raddoppio al 45′, finalizzando un contropiede avviato da Casiraghi.
Nella ripresa il Ravenna continua a rendersi pericoloso, ma manca ripetutamente l’appuntamento con il terzo gol. Soleri colpisce una traversa e si vede annullare una rete, mentre al 66′ è Fischnaller a centrare nuovamente il legno. Occasioni che pesano enormemente sull’economia di una partita che i giallorossi sembrano avere saldamente in mano.
Il Carpi, però, non si arrende e nel giro di undici minuti ribalta completamente il risultato. Al 78′ Zagnoni accorcia le distanze, all’86’ Carani trova il pareggio e all’89’ il neoentrato Sall firma il 3-2, facendo esplodere il Cabassi e lasciando increduli i ravennati.
Il Ravenna ha però il merito di non arrendersi e, proprio all’ultimo assalto, trova con Esposito, entrato da pochi minuti, la rete del 3-3, evitando una sconfitta tanto clamorosa quanto immeritata per quanto costruito nell’arco della gara.
Ai calci di rigore, però, sono gli errori dei giallorossi a risultare decisivi. Gasperini in serata di grazia respinge le conclusioni di Falbo e Vinicius, mentre Ciardi tiene vive le speranze ravennati parando il tiro di Sall. A chiudere definitivamente i conti è Figoli, che trasforma il rigore decisivo e regala al Carpi il passaggio del turno.
Per il Ravenna resta l’amarezza di un’eliminazione maturata dopo aver avuto più volte l’occasione di chiudere la partita. Una serata difficile da digerire per la squadra di Mandorlini, chiamata ora a ritrovare concentrazione in vista del prossimo impegno di campionato contro la Pianese.