Ravenna, che spreco! Avanti 2-0, si fa rimontare dal Carpi ed esce dalla Coppa Italia ai rigori

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l Ravenna getta al vento una partita che sembrava ormai vinta e saluta la Coppa Italia Serie C al termine di una sfida rocambolesca. Al Cabassi di Carpi succede di tutto: i giallorossi, avanti 2-0 grazie a una doppietta di Spini, dominano per 80 minuti, sprecano diverse occasioni per chiudere i conti, colpiscono due traverse e subiscono una clamorosa rimonta nel finale. Quando la sconfitta sembra inevitabile, però, Esposito firma al 94′ il gol del 3-3 che porta la sfida ai calci di rigore, dove a spuntarla sono i padroni di casa.

La squadra di Andrea Mandorlini, reduce dalla convincente vittoria in campionato contro la Vis Pesaro, affronta la gara con personalità e prende progressivamente il controllo del gioco. Dopo alcune buone occasioni, è Spini a sbloccare il risultato al 38′ con una potente conclusione di sinistro, prima di firmare il raddoppio al 45′, finalizzando un contropiede avviato da Casiraghi.

Nella ripresa il Ravenna continua a rendersi pericoloso, ma manca ripetutamente l’appuntamento con il terzo gol. Soleri colpisce una traversa e si vede annullare una rete, mentre al 66′ è Fischnaller a centrare nuovamente il legno. Occasioni che pesano enormemente sull’economia di una partita che i giallorossi sembrano avere saldamente in mano.

Il Carpi, però, non si arrende e nel giro di undici minuti ribalta completamente il risultato. Al 78′ Zagnoni accorcia le distanze, all’86’ Carani trova il pareggio e all’89’ il neoentrato Sall firma il 3-2, facendo esplodere il Cabassi e lasciando increduli i ravennati.

Il Ravenna ha però il merito di non arrendersi e, proprio all’ultimo assalto, trova con Esposito, entrato da pochi minuti, la rete del 3-3, evitando una sconfitta tanto clamorosa quanto immeritata per quanto costruito nell’arco della gara.

Ai calci di rigore, però, sono gli errori dei giallorossi a risultare decisivi. Gasperini in serata di grazia respinge le conclusioni di Falbo e Vinicius, mentre Ciardi tiene vive le speranze ravennati parando il tiro di Sall. A chiudere definitivamente i conti è Figoli, che trasforma il rigore decisivo e regala al Carpi il passaggio del turno.