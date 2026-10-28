Rifugio Plastico. Oltre il confine: una mostra di Francesca Pasquali allo spazio ORANJERI in Darsena

Giovedì 29 ottobre apre le porte ORANJERI, il nuovo spazio nella Darsena di Ravenna, atteso da tempo, nato dall’incontro tra Regenesi, Regenstech e Lamone. A inaugurare questo nuovo luogo di incontri e innovazione è la mostra Rifugio Plastico. Oltre il confine di Francesca Pasquali, a cura di Giorgia Salerno, in collaborazione con il MAR Museo d’Arte della Città di Ravenna. Un’esperienza multisensoriale in cui plastica rigenerata, forme organiche e suggestioni naturali ridisegnano la percezione dello spazio.