Rifugio Plastico. Oltre il confine: una mostra di Francesca Pasquali allo spazio ORANJERI in Darsena
Giovedì 29 ottobre apre le porte ORANJERI, il nuovo spazio nella Darsena di Ravenna, atteso da tempo, nato dall’incontro tra Regenesi, Regenstech e Lamone. A inaugurare questo nuovo luogo di incontri e innovazione è la mostra Rifugio Plastico. Oltre il confine di Francesca Pasquali, a cura di Giorgia Salerno, in collaborazione con il MAR Museo d’Arte della Città di Ravenna. Un’esperienza multisensoriale in cui plastica rigenerata, forme organiche e suggestioni naturali ridisegnano la percezione dello spazio.
Giovedì 29 ottobre alle ore 18.30 ci sarà l’inaugurazione della mostra con i saluti istituzionali del Comune di Ravenna e un dialogo tra Francesca Pasquali, Maria Silvia Pazzi, fondatrice di Regenesi, e Giorgia Salerno, curatrice del MAR.
Dalle ore 18 alle ore 21 – Oranjeri Bistrot apre per accompagnare questo momento di incontro e condivisione. ORANJERI sarà aperta al pubblico dal giovedì al sabato, dalle ore 11 alle 21 in fondo a Via Pag, a Ravenna.