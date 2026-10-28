Roberto Mercadini ad Alfonsine il 29 ottobre: ambiente, scienza e ironia sul palco del Gulliver

Roberto Mercadini arriva ad Alfonsine giovedì 29 ottobre con “Noi siamo il suolo, noi siamo la Terra. Monologo per una cittadinanza planetaria”, uno spettacolo che intreccia divulgazione scientifica, ironia e riflessione ambientale. L’appuntamento è alle 21 al Cineteatro Gulliver, in piazza della Resistenza 2, nell’ambito di ACQUA, la rassegna promossa da ATER Fondazione in collaborazione con la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Quanto vale il contributo dei pipistrelli all’economia americana? Come può il deserto del Sahara contribuire alla fertilità della foresta amazzonica? E quale legame può esistere tra gli astronauti della NASA e gli antichi asceti indù? Sono alcune delle domande, apparentemente bizzarre, dalle quali Mercadini parte per accompagnare il pubblico in un viaggio attraverso le connessioni che regolano il nostro pianeta.

Attraverso storie sorprendenti, personaggi insoliti e situazioni comiche, il narratore cesenate esplora il rapporto tra ecologia ed economia, mostrando come gli ecosistemi siano strettamente collegati, anche quando si trovano a migliaia di chilometri di distanza. Il monologo, scritto e diretto dallo stesso Mercadini, utilizza un linguaggio teatrale ironico e visionario, ma si fonda su dati scientifici per affrontare questioni ambientali di grande attualità.

Al centro dello spettacolo c’è l’idea di una cittadinanza planetaria, che nasce dalla consapevolezza di appartenere a un sistema complesso, nel quale le azioni e gli equilibri di una parte del mondo possono avere conseguenze su territori e popolazioni lontane. Una riflessione che Mercadini propone senza rinunciare alla leggerezza, utilizzando il racconto e l’umorismo per rendere accessibili anche i temi più articolati.

Nato a Cesena nel 1978, Roberto Mercadini è narratore, autore, attore, scrittore, poeta e divulgatore. Con oltre cento spettacoli all’anno, porta nei teatri italiani monologhi che spaziano dalla Bibbia ebraica alla filosofia, dalla letteratura all’evoluzionismo, fino a temi sociali come il bullismo e la tutela dell’ambiente.

Il suo percorso artistico comprende numerose pubblicazioni. Nel 2018 ha esordito nella narrativa con Storia perfetta dell’errore, pubblicato da Rizzoli, mentre nel 2020 è uscito Bomba atomica, riconosciuto come miglior libro dell’anno dal concorso promosso da Robinson, l’inserto culturale di Repubblica. Sono seguiti L’ingegno e le tenebre: Leonardo e Michelangelo. Due geni rivali nel cuore oscuro del Rinascimento, nel 2022, e La donna che rise di Dio e altre storie della Bibbia, nel 2023.

Nel 2019 il Teatro Stabile d’Abruzzo, allora diretto artisticamente da Simone Cristicchi, ha prodotto il suo spettacolo Vita di Leonardo, con la regia di Alessandro Maggi. Dal gennaio 2023 Mercadini partecipa inoltre come ospite alla trasmissione televisiva Splendida cornice, condotta da Geppi Cucciari su Rai 3.

Tra i suoi lavori teatrali figurano Fuoco nero su fuoco bianco, dedicato alla Bibbia ebraica con traduzioni dall’ebraico antico curate dallo stesso autore, Felicità for dummies – Felicità per negati, La più strana delle meraviglie, Dante. Più nobile è il volgare, Moby Dick. Sebbene molti abbiano tentato e L’arte di essere nuovi.

Lo spettacolo in programma ad Alfonsine è prodotto da Sillaba, in collaborazione con Banca Popolare Etica, con distribuzione a cura di Terry Chegia.

La rassegna ACQUA fa parte del calendario di “Atlante delle Rive”, il progetto dedicato al tema delle acque ideato da Marco Paolini per La Fabbrica del Mondo. L’iniziativa è realizzata con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Il biglietto unico costa 5 euro e può essere acquistato online su Vivaticket oppure direttamente alla biglietteria del Cineteatro Gulliver, che aprirà un’ora prima dello spettacolo.