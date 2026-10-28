Sciopero 30 ottobre, il Ministero precetta i trasporti. Fs e Start Romagna annunciano servizi regolari, ma Usb conferma lo stop

Lo sciopero generale proclamato da USB per venerdì 30 ottobre si scontra con la precettazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il ministro Salvini ha firmato un’ordinanza che dispone il differimento dello sciopero per diversi comparti dei trasporti, tra cui treni, autobus, trasporto marittimo e aereo.

Per chi deve spostarsi, le prime indicazioni operative arrivano da Gruppo FS e Start Romagna: entrambe le aziende hanno comunicato che i servizi saranno programmati regolarmente. Resta però lo scontro con USB, che definisce l’ordinanza illegittima e dichiara di essere pronta ad affrontare le sanzioni.

Che cosa significa la precettazione

Il Ministero dei Trasporti ha chiesto di spostare a un’altra data lo sciopero nei comparti coinvolti dalla cosiddetta franchigia legata alla commemorazione dei defunti. L’ordinanza firmata da Salvini riguarda il trasporto aereo, i taxi, il trasporto pubblico locale, il trasporto ferroviario e marittimo, gli appalti ferroviari e i settori della circolazione e della sicurezza stradale.

Treni regolari il 29 e 30 ottobre

A seguito dell’ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti numero 204 T del 27 ottobre 2026, il Gruppo FS ha confermato la regolare programmazione dei collegamenti ferroviari dalle ore 21 di giovedì 29 ottobre alle ore 21 di venerdì 30 ottobre.

I treni circoleranno quindi secondo il normale orario di servizio, senza le modifiche che sarebbero state previste in caso di sciopero.

Il Gruppo FS invita comunque i viaggiatori a consultare l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito Trenitalia e i canali di informazione e assistenza presenti nelle stazioni per eventuali aggiornamenti sulla circolazione.

Start Romagna: servizio programmato regolarmente

Anche Start Romagna ha comunicato che il servizio di trasporto pubblico locale sarà programmato per il regolare svolgimento di tutte le corse, in applicazione delle disposizioni ministeriali.

L’azienda riferisce che, in relazione allo sciopero proclamato dalla Confederazione sindacale USB e al quale ha aderito USB Lavoro Privato, la Commissione di garanzia ha ritenuto l’astensione collettiva non conforme alla disciplina vigente del settore. Il Governo ha quindi emanato l’ordinanza di precettazione.

«Pertanto – proseguono da Start Romagna – l’azienda, nel rispetto delle disposizioni emanate, predisporrà tutte le misure necessarie per assicurare il regolare svolgimento dei servizi».

Salvo situazioni al momento non prevedibili, tutte le corse saranno dunque programmate regolarmente. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali dell’azienda.

USB non ci sta: “Un ordine sbagliato e illegittimo”