Sciopero di venerdì 30 ottobre del sindacato di base USB, scatta precettazione governativa. Start in campo per assicurare il servizio

Start Romagna, 28 ottobre 2026 – In relazione allo sciopero proclamato per venerdì 30 ottobre dalla Confederazione sindacale di base USB, a cui ha aderito USB Lavoro Privato, si comunica che la Commissione Garanzia ha ritenuto l’astensione collettiva non conforme alla vigente disciplina di settore e che il Governo ha conseguentemente emanato apposita ordinanza di precettazione.