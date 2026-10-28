Tamponamento sulla via Madrara fra Russi e Cotignola: due auto a fuoco, nessun ferito

Brutto scontro nella prima mattinata di oggi, mercoledì 28 ottobre, tra le 8 e le 8.30: lungo via Madrara, strada di campagna a cavallo tra il territorio della Bassa Romagna e quello della Romagna Faentina, sono venute a collisione due auto, che poi hanno preso fuoco. L’incidente ha avuto luogo nei pressi del cavalcavia ferroviario.

Si è trattato di un tamponamento, dato che le due vetture viaggiavano entrambe in direzione di Russi e fortunatamente non si segnalano feriti. Nel violento urto però, l’auto tamponata è stata avvolta dalle fiamme, tanto da risultare al momento irriconoscibile. Quella che seguiva si è incendiata a sua volta, finendo quasi completamente bruciata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando ravennate, oltre alla Polizia locale della Romagna Faentina per i rilievi del caso.