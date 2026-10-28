Tentata truffa ai danni di una donna di 74 anni a Faenza: denunciato un ventiduenne

Nella serata di ieri, i Carabinieri di Faenza hanno denunciato un ventiduenne straniero residente in Campania, ritenuto responsabile del reato di tentata truffa in concorso.

I fatti risalgono al pomeriggio, quando la vittima, una donna di settantaquattro anni residente a Faenza, è stata contattata sulla propria utenza telefonica fissa da un individuo che si è qualificato falsamente come Carabiniere. Mediante raggiri, l’interlocutore ha invitato l’anziana ad allontanarsi dalla propria abitazione e a preparare i propri monili in oro per consegnarli a un sedicente “addetto del Tribunale”, il quale si sarebbe recato a breve presso il suo domicilio.

Poco dopo, un soggetto si è effettivamente presentato presso l’abitazione della vittima per ritirare i preziosi. All’interno della casa, tuttavia, erano presenti i nipoti della donna. Alla vista dei ragazzi, il finto incaricato decideva di darsi alla fuga non riuscendo a farsi consegnare i beni.

La fuga è durata breve tempo, in quanto il soggetto è stato successivamente intercettato e bloccato dai militari operanti, che hanno proceduto alla sua completa identificazione ed al deferimento dello stesso all’Autorità Giudiziaria.