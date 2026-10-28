Transmissions Festival dal 19 al 21 novembre nel segno di Teodorico, un’ibridazione culturale che parla all’oggi

Transmissions Festival – l’appuntamento annuale dedicato alla ricerca musicale internazionale targato Bronson Produzioni – torna a Ravenna da giovedì 19 a sabato 21 novembre con una nuova edizione che parte parte da Teodorico a 1500 anni dalla morte.

Bronson propone 3 giorni di linguaggi, vibrazioni e geografie in movimento, nel cuore della città che grazie al re divenne capitale del Regno d’Italia, “che non vogliono rappresentare una rievocazione storica, ma piuttosto guardare al passato come chiave di lettura del contemporaneo”.

Qui si parla del Teodorico che incarna “un’ibridazione culturale che parla al nostro presente – identità plurali, mediazione tra tradizioni diverse, la fragilità di ogni convivenza. Un ponte tra romani e ostrogoti, tra cristianesimo e arianesimo, tra eredità classica e nuove culture che dopo la sua morte crollerà inesorabilmente, lasciando dietro di sé memorie cancellate e riscritte”.

L’edizione 2026 è il secondo capitolo di un ciclo tematico avviato lo scorso anno con Deserto Rosso, il capolavoro di Michelangelo Antonioni girato a Ravenna nel 1964. Questo il programma della tre giorni che avrà come epicentro il Teatro Rasi, gioiello del centro cittadino costruito negli spazi delle duecentesca Chiesa di Santa Chiara:

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE

ore 18.30 – Fargo Café – Opening [dj set by Corpianti – free entry]

dalle ore 20.30 – Teatro Rasi – Kevin Richard Martin presents Sub Zero / Radwan Ghazi Moumneh & Frédéric D. Oberland / Sara Persico / Alos dj set

VENERDÌ 20 NOVEMBRE

ore 17.00 – Fargo Café – Q&A with Iggor Cavalera & Marco Jim DeVidi [free entry]

dalle ore 20.30 – Teatro Rasi – Iggor Cavalera / Alina Kalancea / Adriano Zanni / Patrizio Cenacchi dj set

SABATO 21 NOVEMBRE

ore 15.00 – Mausoleo di Teodorico – Bruno Dorella Concerto per chitarra solitaria (dove un viaggio in acque placide diventa naufragio) [special event]

dalle ore 20.30 – Teatro Rasi – Marta Salogni / Stefano Pilia & Sarah Mazzetti – PHREN / Blak Saagan & Majid Bita presents Un sequestro lungo 10.000 anni / Tristan da Cunha / Jonathan Clancy dj set

Il programma del festival sarà come sempre accompagnato dal palinsesto di Transmissions Off, serie di contenuti speciali incentrati sul tema guida di quest’anno.

La XVIII edizione di Transmissions Festival è realizzata con il contributo di Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, Regione Emilia Romagna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e con la collaborazione di Musei Nazionali di Ravenna. I live legati al progetto Opale sono possibili grazie alla collaborazione e al contributo di Biglia – Palchi in Pista e Ater.

L’immagine ufficiale della manifestazione è opera anche quest’anno di Gianluca Costantini / CHANNELDRAW, artista e cartoonist con base a Ravenna che usa il disegno come attivismo visivo sui diritti umani e l’attualità (channeldraw.org).