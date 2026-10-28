Unione della Romagna Faentina, tre denunce della Polizia Locale per documenti contraffatti e patenti false

Tre persone denunciate costituiscono il bilancio dei controlli coordinati tra la Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina e gli uffici demografici comunali nel contrasto alla falsificazione e all’alterazione dei documenti di identificazione e di guida. L’attività di verifica si è sviluppata su un doppio binario, partendo dagli sportelli anagrafici fino ai controlli su strada.

Secondo la procedura concordata, quando un utente si presenta per il rinnovo o la sostituzione di un documento di identità che mostra segni di modifiche o anomalie, il personale dello sportello attiva il Comando della Polizia Locale per i necessari accertamenti. Grazie a questa sinergia operativa, negli uffici demografici sono stati individuati e denunciati per manomissione di documenti due cittadini in possesso di Carte d’Identità Elettroniche palesemente manomesse attraverso l’asportazione del microchip interno contenente i dati personali e biometrici: un 32enne italiano residente a Faenza e un 30enne originario dell’Albania, e residente a Castel Bolognese.

I microchip originali estratti dalle carte integre vengono frequentemente reimpiegati per duplicare o alterare altri supporti mediante la clonazione dei dati autentici, oppure utilizzati per cercare di eludere i controlli automatizzati che verificano la corrispondenza tra la lettura ottica e le informazioni digitali.

A questo bilancio si aggiunge un ulteriore intervento effettuato durante un controllo di Polizia Stradale in piazzale Sercognani a Faenza. Gli agenti hanno fermato un’automobile condotta da un cittadino albanese di 42 anni. Alla richiesta dei documenti, l’uomo ha esibito una patente di guida apparentemente rilasciata dalle autorità italiane che, a una più approfondita analisi tecnica, ha rivelato difformità rispetto agli standard di sicurezza ed è risultata totalmente falsa.