“Via Romagna per lo IOR” ha raccolto oltre 28mila euro: un “tour” di oltre 300 km da Comacchio a Misano

“Via Romagna per lo IOR” è stata una grande volata di solidarietà. Si potrebbe riassumere in questo modo il risultato della sfida sportiva ideata dal volontario della sede di Lugo dell’Istituto Oncologico Romagnolo, Romano Randi, con la collaborazione di Marco Selleri ed ExtraGiro Race, denominata.

Un gruppone composto da ex professionisti, personalità del mondo dello sport e semplici appassionati di ciclismo ha affrontato tre giorni in sella, dal 3 al 5 settembre, per un “tour” di oltre 300 chilometri da Comacchio a Misano Adriatico, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica attraverso un crowdfunding pubblicato su www.insiemeachicura.it.

Oltre allo stesso Randi hanno accettato la sfida, tra gli altri, anche Andrea Collinelli, campione olimpico nell’inseguimento individuale ad Atlanta 1996, Roberto Conti, vincitore della tappa dell’Alpe d’Huez al Tour de France 1994, e Fabiano Fontanelli, professionista per oltre un decennio e gregario di Marco Pantani. Aiutati da ExtraGiro Race, Alé Cycling e APT Regione Emilia-Romagna, e sostenuti da La BCC Ravennate Forlivese e Imolese, Oremplast, Lectron Impianti Elettrici, Mac.Ver e Ciclistica Santerno Fabbi Imola, che ha fornito uno dei furgoni abitualmente a supporto dell’attività ciclistica giovanile, lo “squadrone magenta” ha raggiunto quest’anno un risultato record: 28.260 euro, consegnati in questi giorni presso la stessa Sede di Lugo direttamente nelle mani del Direttore Generale IOR, Fabrizio Miserocchi.

Grazie a questa importante donazione, salgono a circa 90.000 euro i contributi destinati ai ricercatori dei laboratori dell’IRST “Dino Amadori” IRCCS, con l’obiettivo di portare nuove terapie, sempre più efficaci e personalizzate, al letto dei pazienti.

«Questa sfida ciclistica è oramai diventata una bella tradizione e un appuntamento atteso nella vita della nostra organizzazione – ha spiegato lo stesso Miserocchi – e la sua valenza va persino al di là del pur ragguardevole risultato di raccolta fondi. Lo spirito di squadra e aggregazione, la bellezza di vedere un team che sfoggia il nostro logo sulle nostre divise per le strade del territorio, l’importanza di mantenere una vita attiva che preveda il movimento come arma di prevenzione, la possibilità di valorizzare le eccellenze dei borghi, luoghi d’arte, rocche e parchi naturali attraversati dalla Via Romagna: sono solo alcuni dei messaggi che questa bella iniziativa ci permette di veicolare ben oltre le tre tappe di cui si compone questo piccolo “tour di solidarietà”. Permettetemi di citare in particolare, tra i campioni che hanno reso possibile il risultato record dell’edizione 2026, Carlo Alberto Rivola, un giovane appassionato di ciclismo a cui i medici avevano comunicato che non sarebbe mai più potuto salire in sella a causa delle conseguenze di un medulloblastoma. Grazie al suo impegno, “Via Romagna per lo IOR” ha portato anche un messaggio di speranza e di resilienza: due valori che fanno parte dell’epica di questo splendido sport».

Grande soddisfazione anche per i partner dell’iniziativa. «La BCC ravennate, forlivese e imolese tradizionalmente sostiene le attività dello IOR, in quanto Banca di Comunità che percepisce i bisogni delle persone e delle imprese che abitano nel territorio – dichiara Emanuela Bacchilega, Vice Presidente con delega alla sostenibilità – le raccolte fondi come quelle di “Via Romagna per lo IOR” sono illustri gesti di generosità, preziosi per chi dona e motivi di conforto per coloro che necessitano di cure e di speranza. Porci al fianco dello IOR significa partecipare alla missione di perseguire il bene comune, essere protagonisti nel progresso verso un futuro sempre più libero dal cancro».

Parole cui hanno fatto eco quelle di Francesco Ferruzzi come rappresentante di Lectron Srl: «In Lectron crediamo che l’energia più importante sia quella che unisce le persone attorno a una causa comune. Per questo siamo orgogliosi di sostenere ancora una volta “Via Romagna per lo IOR”, un’iniziativa che coniuga sport, territorio e solidarietà, contribuendo concretamente alla ricerca oncologica e al supporto dei pazienti».