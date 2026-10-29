A Cervia incontro con l’illustratore Gabriele Musante sul viaggio del brigantino Beagle di Charles Darwin nel sud del mondo
Il Circolo Nautico “Amici della Vela” di Cervia ospita sabato 31 ottobre alle 18, nella sua sede di via Leoncavallo 9, l’iniziativa “Navigando un po’ nella storia”.
Tema della serata sarà il celebre viaggio del brigantino Beagle nel Nuovo Mondo: negli anni 30 dell’Ottocento due giovani uomini, il comandante Robert FitzRoy e l’ufficiale medico Charles Darwin, a bordo del Beagle, navigarono infatti fino all’estremo sud del mondo, toccando quattro continenti: la spedizione permise allo scienziato di formulare la teoria dell’evoluzione naturale, che ha cambiato per sempre il nostro modo di osservare la vita.
Questa vicenda verrà raccontata da Gabriele Musante, illustratore e autore di graphic novels sui grandi navigatori, nonché marinaio e appassionato ricercatore di storie di mare.
L’ingresso è libero.