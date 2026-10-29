A Cervia incontro con l’illustratore Gabriele Musante sul viaggio del brigantino Beagle di Charles Darwin nel sud del mondo

Tema della serata sarà il celebre viaggio del brigantino Beagle nel Nuovo Mondo: negli anni 30 dell’Ottocento due giovani uomini, il comandante Robert FitzRoy e l’ufficiale medico Charles Darwin, a bordo del Beagle, navigarono infatti fino all’estremo sud del mondo, toccando quattro continenti: la spedizione permise allo scienziato di formulare la teoria dell’evoluzione naturale, che ha cambiato per sempre il nostro modo di osservare la vita.