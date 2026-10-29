A Cotignola c’è “La Piligrèna in piaza” per festeggiare Halloween

La Rete di Imprese Cotignola Invita ha curato anche quest’anno un evento pubblico per festeggiare Halloween a Cotignola: «la Piligrèna in piaza». Il pomeriggio di sabato 31 ottobre, infatti, sarà interamente dedicato alle famiglie. Piazza Vittorio Emanuele II e le vie del centro storico si animeranno con maschere e intrattenimenti, a cominciare dal classico «Dolcetto o scherzetto?» che partirà alle 16.30, coinvolgendo i bambini, accompagnati dai genitori, nel giro tra le attività e le botteghe del paese.

Il pomeriggio proseguirà all’insegna della riscoperta delle tradizioni della festa e della magia del teatro popolare emiliano-romagnolo. Alle 18.20 in piazza Vittorio Emanuele II la compagnia Obtortocollo Teatro, formata dai giovani burattinai Enea Pignatta e Gianmarco Missiroli (22 e 23 anni), presenterà «La grande eroica», uno spettacolo di burattini tradizionali con protagonista l’immarcescibile Fagiolino, eroe della baracca.

Attiva da circa dieci anni, la compagnia porta avanti la tradizione del teatro popolare e della commedia dell’arte, rivolgendosi a un pubblico di tutte le età.