A Giovecca di Lugo Pier Luigi Randi e Paride Antolini parlano dell’estate più calda di sempre e del clima

Si intitola «Estate 2026: la più calda di sempre» l’incontro pubblico in programma venerdì 30 ottobre alle 20.30 nel centro civico di Giovecca, in via Ferrara 7. Ad approfondire le cause delle anomalie climatiche dei mesi scorsi nel quadro degli epocali cambiamenti degli ultimi anni saranno il meteorologo Pier Luigi Randi, presidente dell’Ampro (Associazione meteo professionisti), e il geologo Paride Antolini, già presidente dell’ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna.

Al termine dell’incontro, che è organizzato dalla Consulta di Giovecca e durante il quale sarà possibile per il pubblico fare domande e interventi, seguirà un piccolo buffet.