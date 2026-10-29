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Accordo sui tirocini di Medicina: studenti del terzo anno nelle Case della Comunità
Conoscere da vicino i pazienti, il lavoro quotidiano dei medici di famiglia e il funzionamento della sanità territoriale già durante gli studi universitari. È questo l’obiettivo dell’accordo raggiunto tra la Regione Emilia-Romagna e le quattro Università regionali, che garantirà la continuità dei tirocini per gli studenti del terzo anno di Medicina e Chirurgia.
A partire dall’anno accademico in corso, i tirocini si svolgeranno negli ambulatori dei medici di Medicina generale, in particolare nelle Case della Comunità. I medici continueranno a seguire gli studenti nel ruolo di tutor.
La soluzione è stata individuata dall’assessorato regionale alle Politiche per la salute dopo una sentenza della Corte costituzionale che non consente più di riconoscere ai medici tutor un compenso attraverso l’Accordo integrativo regionale. L’intesa con i quattro Atenei permetterà di mantenere attiva l’esperienza formativa, inserendola nelle attività finanziate attraverso i rapporti tra Regione e Università, con lo stesso stanziamento degli anni precedenti.
«Questo accordo ci consente di salvaguardare un’esperienza fondamentale per gli studenti, che possono confrontarsi con la realtà della professione e acquisire competenze sul campo grazie alla guida di medici esperti e qualificati», sottolinea l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi.
Secondo Fabi, la presenza degli studenti nelle Case della Comunità e negli studi dei medici di famiglia permetterà loro di conoscere più da vicino i bisogni delle persone e il funzionamento di una sanità sempre più vicina ai cittadini.
L’intesa punta quindi a rafforzare il legame tra formazione universitaria e assistenza territoriale, preparando i futuri medici a lavorare in équipe e a rispondere alle esigenze di un sistema sanitario orientato alla prossimità e alla continuità delle cure.
«Investire nella loro formazione significa investire nel futuro della sanità pubblica dell’Emilia-Romagna», conclude Fabi, sottolineando anche il ruolo dei medici di Medicina generale nella crescita professionale delle nuove generazion