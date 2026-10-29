Accordo sui tirocini di Medicina: studenti del terzo anno nelle Case della Comunità

Conoscere da vicino i pazienti, il lavoro quotidiano dei medici di famiglia e il funzionamento della sanità territoriale già durante gli studi universitari. È questo l’obiettivo dell’accordo raggiunto tra la Regione Emilia-Romagna e le quattro Università regionali, che garantirà la continuità dei tirocini per gli studenti del terzo anno di Medicina e Chirurgia.