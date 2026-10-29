Un secolo di storia|
Centenario dell’Istituto Oriani di Faenza, ex studenti e docenti tornano a scuola
Circa mille persone tra ex studenti, docenti, ragazzi e dirigenti scolastici si sono ritrovate a Faenza per celebrare i cento anni dell’Istituto Oriani. Sabato 24 ottobre la scuola ha aperto le porte a chi ha contribuito alla sua storia, trasformando il centenario in una giornata di incontri, ricordi ed emozioni, nel segno del motto scelto per l’occasione: «Passato, Presente, Futuro».
La festa è cominciata con gli studenti di oggi, protagonisti di uno speciale annuario fotografico realizzato per il centenario. A caratterizzare la giornata sono stati anche il blu e l’arancione, i colori che da un decennio identificano i due settori dell’istituto, economico e tecnologico. Un richiamo all’identità di una scuola che guarda alla propria storia senza perdere di vista il presente e le prospettive future.
Il momento centrale della cerimonia istituzionale è stato lo svelamento del busto restaurato di Alfredo Oriani, scrittore e storico faentino a cui l’istituto è intitolato. L’opera è stata ricollocata nella sua sede originaria, all’ingresso principale della scuola. Alla cerimonia hanno partecipato le autorità locali e scolastiche, tra cui il sindaco di Faenza e il Provveditore agli Studi, che hanno ricordato il ruolo dell’Oriani come presidio culturale e formativo per la comunità.
Particolarmente apprezzato l’intervento del sindaco, che ha richiamato la figura di Alfredo Oriani e il suo significato nella storia culturale della città. Un momento solenne che ha dato alla ricorrenza anche il valore di un passaggio tra generazioni: custodire la memoria della scuola significa infatti trasmettere ai ragazzi il senso della propria identità.
A mezzogiorno, l’istituto si è trasformato in una sorta di macchina del tempo. Nei corridoi si sono ritrovati ex compagni di banco, tra abbracci, saluti e risate, mentre in molti cercavano la propria vecchia classe e tornavano con la memoria agli insegnanti e agli episodi degli anni trascorsi sui banchi.
Non sono mancati i riconoscimenti, assegnati con ironia e spirito di festa. Sono stati premiati i due diplomati più «storici», che avevano conseguito il diploma nel 1956 e nel 1960, la classe più numerosa, quella più colorata e gli ex studenti arrivati da più lontano, dalla Spagna e dalla Francia.
L’aula magna gremita, i corridoi animati e le fotografie condivise hanno restituito il significato di una giornata che ha riunito persone appartenenti a generazioni diverse. Perché la storia di una scuola non si esaurisce nelle aule, nei laboratori e nei programmi didattici, ma si costruisce anche attraverso le relazioni che continuano nel tempo.
Il centenario dell’Oriani ha offerto così l’occasione per ricordare il ruolo della scuola non soltanto nella formazione professionale, ma anche nell’educazione delle persone e dei cittadini. Un patrimonio di esperienze e legami che, a cento anni dalla nascita dell’istituto, continua a lasciare il segno nella vita di chi lo ha frequentato.