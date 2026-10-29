Centenario dell’Istituto Oriani di Faenza, ex studenti e docenti tornano a scuola

Circa mille persone tra ex studenti, docenti, ragazzi e dirigenti scolastici si sono ritrovate a Faenza per celebrare i cento anni dell’Istituto Oriani. Sabato 24 ottobre la scuola ha aperto le porte a chi ha contribuito alla sua storia, trasformando il centenario in una giornata di incontri, ricordi ed emozioni, nel segno del motto scelto per l’occasione: «Passato, Presente, Futuro».

La festa è cominciata con gli studenti di oggi, protagonisti di uno speciale annuario fotografico realizzato per il centenario. A caratterizzare la giornata sono stati anche il blu e l’arancione, i colori che da un decennio identificano i due settori dell’istituto, economico e tecnologico. Un richiamo all’identità di una scuola che guarda alla propria storia senza perdere di vista il presente e le prospettive future.

Il momento centrale della cerimonia istituzionale è stato lo svelamento del busto restaurato di Alfredo Oriani, scrittore e storico faentino a cui l’istituto è intitolato. L’opera è stata ricollocata nella sua sede originaria, all’ingresso principale della scuola. Alla cerimonia hanno partecipato le autorità locali e scolastiche, tra cui il sindaco di Faenza e il Provveditore agli Studi, che hanno ricordato il ruolo dell’Oriani come presidio culturale e formativo per la comunità.

Particolarmente apprezzato l’intervento del sindaco, che ha richiamato la figura di Alfredo Oriani e il suo significato nella storia culturale della città. Un momento solenne che ha dato alla ricorrenza anche il valore di un passaggio tra generazioni: custodire la memoria della scuola significa infatti trasmettere ai ragazzi il senso della propria identità.

A mezzogiorno, l’istituto si è trasformato in una sorta di macchina del tempo. Nei corridoi si sono ritrovati ex compagni di banco, tra abbracci, saluti e risate, mentre in molti cercavano la propria vecchia classe e tornavano con la memoria agli insegnanti e agli episodi degli anni trascorsi sui banchi.

Non sono mancati i riconoscimenti, assegnati con ironia e spirito di festa. Sono stati premiati i due diplomati più «storici», che avevano conseguito il diploma nel 1956 e nel 1960, la classe più numerosa, quella più colorata e gli ex studenti arrivati da più lontano, dalla Spagna e dalla Francia.

L’aula magna gremita, i corridoi animati e le fotografie condivise hanno restituito il significato di una giornata che ha riunito persone appartenenti a generazioni diverse. Perché la storia di una scuola non si esaurisce nelle aule, nei laboratori e nei programmi didattici, ma si costruisce anche attraverso le relazioni che continuano nel tempo.