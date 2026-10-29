Comitato in difesa della Costituzione di Ravenna: piena solidarietà allo sciopero dei lavoratori portuali del 30 ottobre

“Questa mobilitazione si basa sulla dichiarazione di Istanbul adottata all’unanimità dai 7 sindacati di categoria dell’area mediterranea nel maggio 2026. Sarà la seconda giornata internazionale dei lavoratori portuali per 100 porti, 17 paesi, 4 continenti. – dice il Comitato – Stabilisce la cessazione immediata del genocidio del popolo palestinese e il riconoscimento di uno stato indipendente di Palestina. Contro il traffico d’armi, la militarizzazione dei porti e l’economia di guerra.”

Per quanto riguarda in particolare il porto di Ravenna il Comitato in difesa della Costituzione ritiene “importante il pronunciamento del Consiglio di Stato che dà ragione alla giornalista investigativa Linda Maggiori e all’avvocato Andrea Maestri nelle loro richieste di trasparenza… Sentenza che fa vincere l’articolo 11 della Costituzione (L’Italia ripudia la guerra) e la legge 185/1990 che vieta l’invio di armi in Paesi come Israele che commettono crimini e genocidi. Linda Maggiori chiedeva la piena trasparenza anche in merito alla destinazione e alla provenienza del materiale bellico. È una vittoria parziale, ma di portata storica. L’intenzione è andare avanti, non ci si può fermare qui, in nome della trasparenza e del diritto dei cittadini di essere informati… una vittoria collettiva in difesa di quella legalità democratica che il nostro Comitato ha sempre convintamente difeso”.