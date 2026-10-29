Concerto di musica barocca con l’ensemble Armonia Estense nel cimitero di Fusignano

Nell’emiciclo monumentale del cimitero di Fusignano, in via Cantagallo 63/1, domenica 1 novembre alle 14.30 è in programma un concerto di musica barocca con l’ensemble Armonia Estense che proporrà una selezione di brani di Antonio Vivaldi, Dieterich Buxtehude, Arcangelo Corelli, Georg Philipp Telemann e Tomaso Albinoni (ingresso gratuito).

L’ensemble Armonia Estense è formato da Enrico Gramigna (violino e viola), Giovanni Garavini (violino) e Piergiorgio Anzelmo (violoncello) ed è nato nel 2020 per unire la dimensione performativa del concerto con quella divulgativa della musicologia. Di particolare importanza per il progetto dell’ensemble è infatti la contestualizzazione storica delle musiche che vengono eseguite e il legame con i luoghi prescelti per l’evento, oggetto di digressioni approfondite per solleticare la curiosità del pubblico.

Il concerto in programma al cimitero di Fusignano è imperniato sulla forma della «sonata a tre», una delle più utilizzate nella musica strumentale tra Seicento e Settecento. Nata in Italia e rapidamente diffusasi in tutta Europa, è stata per lungo tempo il banco di prova per lo sviluppo del dialogo tra le diverse voci strumentali, combinando equilibrio formale, libertà espressiva e ricchezza contrappuntistica.

Il programma del concerto accosta autori italiani e tedeschi in un ideale confronto tra stili, sensibilità e linguaggi, dalla compostezza di Corelli all’esuberanza di Vivaldi, fino alla sobria eleganza di Albinoni, per passare alle solide costruzioni contrappuntistiche di Buxtehude e Telemann. In occasione della commemorazione dei defunti, il concerto propone un itinerario sonoro che invita all’ascolto e alla memoria, alternando momenti di intensa introspezione a pagine di serena luminosità.