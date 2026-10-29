Corso Matteotti a Faenza interessato da un’interruzione temporanea della circolazione per un’ora

Deviazioni e segnaletica di preavviso saranno allestite in via Severoli, via Castellani e via Bondiolo, consentendo il transito ai soli residenti e ai mezzi di soccorso. La regolazione del traffico negli snodi principali sarà garantita dalla presenza di movieri all’incrocio tra corso Matteotti e via Naldi e tra via Naldi e via Castellani.