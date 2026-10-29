Corso Matteotti a Faenza interessato da un’interruzione temporanea della circolazione per un’ora
Il Comune di Faenza informa che per consentire l’esecuzione di lavori edili in corrispondenza del civico 26, corso Matteotti a Faenza sarà interessato da un’interruzione temporanea della circolazione nella giornata di venerdì 30 ottobre, dalle ore 14.00 alle ore 15.00.
Nello specifico per l’ora dell’intervento viene disposto il divieto di transito nel tratto di corso Matteotti adiacente al cantiere e una serie di modifiche alla viabilità ordinaria nelle arterie limitrofe. Via Naldi sarà percorribile a senso unico con direzione verso via Castellani, mentre in via Torricelli verrà sospesa temporaneamente l’isola pedonale per agevolare il deflusso dei veicoli.
Deviazioni e segnaletica di preavviso saranno allestite in via Severoli, via Castellani e via Bondiolo, consentendo il transito ai soli residenti e ai mezzi di soccorso. La regolazione del traffico negli snodi principali sarà garantita dalla presenza di movieri all’incrocio tra corso Matteotti e via Naldi e tra via Naldi e via Castellani.